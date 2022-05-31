31 травня: що можна і не можна робити в цей день, прикмети

31 травня - день пам'яті мученика Феодота Анкірського, мучеників Петра, Діонісія, Андрія, Павла і Христини, мучениць семи дів: Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Єврасії, Матрони і Іулії, Пам'ять святих.
Що можна і не можна робити в цю дату, традиції, основні прикмети - читайте далі в матеріалі Styler.
Феодот і діви, які обрали для себе Ісуса небесним нареченим, жили в III столітті в місті Анкірі Галатійської. Феодот був власником невеликої корчми і готелю. За часів гонінь ні християн при імператорі Діоклетіані правителем Анкіри поставили Феотекна, який наказав всіх християн піддавати муках і страти.
Цей день знаменував собою проводи красуні весни і зустріч спекотного літа. Якщо травень був дуже теплим і навіть спекотним, то сезон купання у відкритих водоймах починався раніше – ще в кінці весни, а якщо непогожим, тоді пізніше – в червні місяці.
У цей день накривалися пишні столи, на яких страви стояли в достатку. Селяни самі пригощалися і пригощали гостей. Головною стравою святкового столу вважався рум'яний пиріг круглої форми, а начинка у нього була з молодого зеленої цибулі з вареним яйцем. Він вважався символом весни, форма пирога собою нагадує круглий диск Сонця, начинка – весняну зелень. Перед тим, як його їсти господар будинку читав в слух слова подяки:
Як ми раніше писали, в українців через війну буде менше вихідних у червні.
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