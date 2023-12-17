30 видов психологического насилия о которых вы могли не знать
Психологическое насилие - это очень трудная тема, поскольку оно часто может быть незаметным, однако разрушающим человека изнутри.
О том, какие виды психологического насилия существуют, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение психотерапевта Юлии Падун в Instagram.
Что такое психологическое насилие
Некоторые виды психологического насилия более серьезны и разрушительны, чем другие. Но они не всегда могут быть очевидны. Психологическое насилие часто скрыто и именно оно разрушает человека незаметно и постепенно.
Психологическое насилие может заставить вас поверить в то, что вы "недостаточно" хороши, недостойны хорошего и сочувственного отношения, поддержки и безусловного принятия. Также он является одним из основных факторов, способствующих развитию проблем в сфере ментального здоровья.
Психологическое насилие заставляет вас сомневаться в собственной ценности в своем восприятии реальности, снижает вашу уверенность в себе, может привести к социальной изоляции. Так же оно не дает вам двигаться вперед, поскольку вы не можете поверить в себя.
30 видов психологического насилия
- унижение
- подавление
- обзывание
- образа убеждений человека/внешности человека
- изменчивое/непредсказуемое поведение, направленное на вас
- обесценение ваших достижений
- насмешки
- газлайтинг
- публичное осуждение/унижение
- изоляция вас от близких
- использование прозвища в общении с вами
- препятствие вашему росту
- отказ от какой-либо ответственности за свое поведение
- попытка настроить других против вас
- пренебрежительное отношение
- отказ в привязанности
- троллинг
- искажение сущности разговора
- угрозы
- манипуляции
- чтение нотаций
- неуважение
- вынужденные предположения и интерпретации
- использование
- вынужденный отказ от своих потребностей
- необоснованное обвинение
- чувство вины
- изоляция от социальных связей
- отказ от эмоций
- размытие ваших личных границ.
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