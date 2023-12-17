30 видов психологического насилия о которых вы могли не знать

Психологическое насилие - это очень трудная тема, поскольку оно часто может быть незаметным, однако разрушающим человека изнутри.

О том, какие виды психологического насилия существуют, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение психотерапевта Юлии Падун в Instagram.

Что такое психологическое насилие

Некоторые виды психологического насилия более серьезны и разрушительны, чем другие. Но они не всегда могут быть очевидны. Психологическое насилие часто скрыто и именно оно разрушает человека незаметно и постепенно.

Психологическое насилие может заставить вас поверить в то, что вы "недостаточно" хороши, недостойны хорошего и сочувственного отношения, поддержки и безусловного принятия. Также он является одним из основных факторов, способствующих развитию проблем в сфере ментального здоровья.

Психологическое насилие заставляет вас сомневаться в собственной ценности в своем восприятии реальности, снижает вашу уверенность в себе, может привести к социальной изоляции. Так же оно не дает вам двигаться вперед, поскольку вы не можете поверить в себя.

30 видов психологического насилия