30 видів психологічного насильства про які ви могли не знати
Психологічне насильство - це дуже важка тема, оскільки воно часто може бути непомітним, проте руйнуючим людину зсередини.
Про те, які види психологічного насильства існують, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис психотерапевта Юлії Падун в Instagram.
Що таке психологічне насильство
Деякі види психологічного насильства більш серйозні та руйнівні, ніж інші. Але вони не завжди можуть бути явними. Психологічне насильство часто є прихованим і саме воно руйнує людину непомітно та поступово.
Психологічне насильство може змусити вас повірити в те, що ви “недостатньо” хороші, не гідні доброго та співчутливого відношення, підтримки та безумовного прийняття. Також воно є одним з основних факторів, які сприяють розвитку проблем у сфері ментального здоров’я.
Психологічне насильство змушує вас сумніватися у власній цінності у своєму сприйнятті реальності, знижує вашу впевненість у собі, може призвести до соціальної ізоляції. Так само воно не дає вам рухатися вперед, оскільки ви не можете повірити в себе.
30 видів психологічного насильства
- приниження
- придушення
- обзивання
- образа переконань людини/зовнішності людини
- мінлива/непередбачувана поведінка, спрямована на вас
- знецінення ваших досягнень
- насмішки
- газлайтинг
- публічний осуд/приниження
- ізоляція вас від близьких
- використання прізвиська у спілкуванні з вами
- перешкода вашому зростанню
- відмова від будь-якої відповідальності за свою поведінку
- спроба налаштувати інших проти вас
- зверхнє відношення
- відмова у прихильності
- тролінг
- спотворення суті розмови
- загрози
- маніпуляції
- читання нотацій
- неповага
- вимушені припущення та інтерпретації
- використання
- вимушена відмова від своїх потреб
- необґрунтоване звинувачення
- почуття провини
- ізоляція від соціальних зв’язків
- відмова від емоцій
- розмиття ваших особистих кордонів.
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