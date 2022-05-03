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Майже 30 тисяч людей вже отримали гуманітарну допомогу від проекту "Рятуємо життя"

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Вівторок 03 травня 2022 18:25
Майже 30 тисяч людей вже отримали гуманітарну допомогу від проекту "Рятуємо життя" Фот: майже 30 тисяч людей вже отримали гуманітарну допомогу від проекту "Рятуємо життя" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Протягом двох місяців 28 105 людей вже отримали допомогу від гуманітарного проекту "Рятуємо життя".

Про це повідомляє прес-служба проекту.

Так, завдяки пожертвам майже семи десятків компаній зі всього світу в постраждалі від війни регіони України було доставлено 1644 тонни пакунків - продуктів, товарів першої необхідності, засобів гігієни та медикаментів для лікарень.

З них було доставлено на розподільчий центр у Запоріжжі - 650 тонн, 532 приїхало у Кривий Ріг, 255 - в Кам’янське, а 207 - в Дніпро. У центрах товари формуються у гуманітарні набори, а звідти допомога розподіляється в міста та громади, які потребують негайної підтримки.

Так, гуманітарний вантаж вже надійшов до Лозуватської, Глеюватської, Широківської, Карпівської, Новолатівської громад Дніпропетровщини, а також Петрівської громади, що на Кіровоградщині. Допомагає ініціатива бізнесів SCM і в зоні активних бойових дій на Донбасі.

Майже 30 тисяч людей вже отримали гуманітарну допомогу від проекту &quot;Рятуємо життя&quot;

"Рятуємо життя" вже передав 13 тисяч наборів гуманітарної допомоги жителям Покровська, ще 6 тисяч - у місто Авдіївка.

Пріоритетно допомогу отримують соціально незахищені верстви населення - багатодітні сім’ї, одинокі матері, діти з інвалідністю, вимушені переселенці та родини, які постраждали від війни.

Одна з головних цілей проєкту на найближчий час - досягти щомісячної підтримки наборами 100 тисяч українців. За допомогою донорів організації вже зібрано майже половину коштів від необхідних - 749 тис. євро.

Також з цих гуманітарних вантажів в прифронтових містах формується стратегічний запас на випадок загострення ситуації з постачанням. На це основні донори проекту - "Метінвест" і ДТЕК - вже виділили 5,26 млн євро з 6,2 необхідних.

Діяльність гуманітарної ініціативи високо оцінили Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, Міністерство інфраструктури, військово-цивільні адміністрації Донецької області та м. Авдіївка, Запорізька міськрада.

Нагадаємо, фінансування проекту "Рятуємо життя" здійснюють компанії "Метінвест" і ДТЕК, що входять до групи SCM, у координації з Фондом Ріната Ахметова.

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Гуманітарна допомога
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