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Праздник 30 мая: что запрещено делать сегодня и народные приметы

Четверг 30 мая 2024 06:00
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Праздник 30 мая: что запрещено делать сегодня и народные приметы Какой праздник 30 мая по новому церковному календарю (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 30 мая, праздник - православные украинцы чтят память преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской, по новому церковному календарю. В народе этот день называли "Змеиным".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Исаакий жил в IV веке, был известен своей глубокой верой и смелостью в борьбе с ересью.

Сначала он вел аскетическую жизнь в пустыне, наследуя святого Илля Пророка, а когда узнал о преследовании христиан императором Валентом, поддерживавшим арианскую ересь, Исаакий покинул пустыню и прибыл в Константинополь, чтобы поддержать верующих.

Его проповеди оказали большое влияние, и он неоднократно обращался к императору с просьбой отказаться от лжи и открыть церкви для правоверных христиан. За это его бросили в ров, полный колючек и грязи, но он чудом спасся и продолжил свою миссию.

Исаакий также участвовал во Вселенском Соборе 381 года в Константинополе. Умер в глубокой старости в 386 году.

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Преподобный Исаакий Исповедник, игумен обители Далматской (икона: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 30 мая

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • гулять в лесу
  • ходить босиком по траве
  • поднимать вещи с земли

Также рекомендуется воздержаться от разведения костра в этот день, поскольку считалось, что яркое пламя притягивает отрицательную энергию и злых духов.

Народные приметы и традиции этого дня

  • закрылись кувшинки на озере - к дождю
  • слышен крик совы - сигнал о похолодании
  • закрутились листья папоротника - будет солнечная погода
  • пауки плетут паутину - ждите смену погоды
  • пышно цветет шиповник - сигнал о суровой зиме
  • активно цветет липа - к долгому жаркому лету
  • вялые пчелы - перед жарой
  • дождит - осенью будет урожай грибов

В прежние времена этот день называли "Змеиным". Наши предки считали, что это время, когда змеи собирались на "свадьбы", поэтому люди пытались обходить их стороной.

Приметы говорят, что если убить змею в этот день, ее родственники могут отомстить.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Василий, Яков, Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросинья.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день феминизма
  • Всемирный день борьбы с астмой и аллергией
  • День желтых от одуванчиков
  • День поливки цветов

Напомним, ранее уже появился церковный календарь праздников на июнь.

А также вы можете увидеть церковный календарь на лето 2024 года.

При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь УПЦ.

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