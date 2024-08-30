30 августа: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя менять постель

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Александр жил в IV веке и являлся известным защитником православной церкви. Он боролся против арианства, отрицавшего божественность Иисуса Христа и распространившегося в Византийской империи.

Александр служил вместе со святым Митрополитом Митрофаном, а после его смерти в 326 стал патриархом Константинопольским. Известный своей добротой и мирным характером, он приобрел уважение среди христиан и даже язычников. Умер в старости примерно в 337 году.

Святой Александр (изображение: mefodiy.org.ua)

Святой Иоанн Златоуст (ок. 347-407) был одним из самых известных патриархов Константинополя и принадлежал к трем святителям вместе со святыми Василием Великим и Григорием Богословом. Родился в Антиохии, где получил отличное образование.

Сначала жил как отшельник, но из-за проблем со здоровьем вернулся в город, где стал диаконом и священником. В 398 году его избрали патриархом Константинопольским.

Святой Иоанн прославился своими проповедями, в которых осуждал злоупотребление среди духовенства и богатых. Это вызвало конфликты с императрицей Евдоксией и другими влиятельными лицами, из-за чего его неоднократно изгоняли из Константинополя.

Иван Златоуст скончался в изгнании в 407 году. Его произведения, в частности толкование Священного Писания и литургические тексты, оказывают большое влияние в христианской традиции.

Иван Златоуст (изображение: mefodiy.org.ua)

Святой Павел Исповедник жил в IV веке и был патриархом Константинопольским во время конфликта между православными и арианами. После смерти святого Александра Павла избрали патриархом, но его служение сопровождалось постоянной борьбой. Арианы, при поддержке правителя Констанция II, не признавали Павла и назначили на его место Евсевия Никомидийского.

Павла несколько раз изгоняли из Константинополя, но он оставался верен православной вере. В конце концов его сослали в Кукузу, где арианы задушили его в 350 году. За свою стойкость в вере и страдании он получил титул "Исповедник".

Святой Павел (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 30 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Играть в азартные игры и карты

Сплетничать и наговаривать

Лениться и бездельничать

Употреблять алкогольные напитки.

Также не рекомендуется в этот день менять постельное белье, ведь тогда, по народным поверьям, вам начнут часто сниться ужасы.

Народные приметы и традиции этого дня

Высоко в небе летают птицы - осень будет теплой и без осадков

Многие звезды ночью - в следующем году будет богатый урожай

Пчелы начали прятаться в улей на зимовку - до ранней зимы

Рябина обильно покрыта ягодами - надвигается затяжной ливень

Ёж вырыл нору на опушке - нынешняя зима будет теплой.

По старым поверьям, увидеть звездопад в этот день было несчастливым знаком. Люди верили, что чем больше звезд упадет с неба, тем больше проблем может возникнуть в жизни.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Арсений, Афанасий, Александр, Гавриил, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Павел, Петр, Федор, Леонид, Макар, Иаков, Елизавета.

За гороскопом люди, родившиеся сегодня - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: