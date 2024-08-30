RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

30 августа: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя менять постель

Церковный праздник 30 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 30 августа, праздник - православные украинцы чтят память святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Александр жил в IV веке и являлся известным защитником православной церкви. Он боролся против арианства, отрицавшего божественность Иисуса Христа и распространившегося в Византийской империи.

Александр служил вместе со святым Митрополитом Митрофаном, а после его смерти в 326 стал патриархом Константинопольским. Известный своей добротой и мирным характером, он приобрел уважение среди христиан и даже язычников. Умер в старости примерно в 337 году.

Святой Александр (изображение: mefodiy.org.ua)

Святой Иоанн Златоуст (ок. 347-407) был одним из самых известных патриархов Константинополя и принадлежал к трем святителям вместе со святыми Василием Великим и Григорием Богословом. Родился в Антиохии, где получил отличное образование.

Сначала жил как отшельник, но из-за проблем со здоровьем вернулся в город, где стал диаконом и священником. В 398 году его избрали патриархом Константинопольским.

Святой Иоанн прославился своими проповедями, в которых осуждал злоупотребление среди духовенства и богатых. Это вызвало конфликты с императрицей Евдоксией и другими влиятельными лицами, из-за чего его неоднократно изгоняли из Константинополя.

Иван Златоуст скончался в изгнании в 407 году. Его произведения, в частности толкование Священного Писания и литургические тексты, оказывают большое влияние в христианской традиции.

Иван Златоуст (изображение: mefodiy.org.ua)

Святой Павел Исповедник жил в IV веке и был патриархом Константинопольским во время конфликта между православными и арианами. После смерти святого Александра Павла избрали патриархом, но его служение сопровождалось постоянной борьбой. Арианы, при поддержке правителя Констанция II, не признавали Павла и назначили на его место Евсевия Никомидийского.

Павла несколько раз изгоняли из Константинополя, но он оставался верен православной вере. В конце концов его сослали в Кукузу, где арианы задушили его в 350 году. За свою стойкость в вере и страдании он получил титул "Исповедник".

Святой Павел (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 30 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Играть в азартные игры и карты
  • Сплетничать и наговаривать
  • Лениться и бездельничать
  • Употреблять алкогольные напитки.

Также не рекомендуется в этот день менять постельное белье, ведь тогда, по народным поверьям, вам начнут часто сниться ужасы.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Высоко в небе летают птицы - осень будет теплой и без осадков
  • Многие звезды ночью - в следующем году будет богатый урожай
  • Пчелы начали прятаться в улей на зимовку - до ранней зимы
  • Рябина обильно покрыта ягодами - надвигается затяжной ливень
  • Ёж вырыл нору на опушке - нынешняя зима будет теплой.

По старым поверьям, увидеть звездопад в этот день было несчастливым знаком. Люди верили, что чем больше звезд упадет с неба, тем больше проблем может возникнуть в жизни.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Арсений, Афанасий, Александр, Гавриил, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Павел, Петр, Федор, Леонид, Макар, Иаков, Елизавета.

За гороскопом люди, родившиеся сегодня - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день жертв насильственных исчезновений
  • Международный день вина "Каберне Совиньон"
  • Международный день китовой акулы
  • День рождения электрического пылесоса
  • День доставленных посылок.

Раньше мы публиковали как снять венец безбрачия самостоятельно или в церкви.

Читайте также 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви и почему.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Церковный календарьПраздники