30 августа: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя менять постель

Сегодня, 30 августа, праздник - православные украинцы чтят память святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святой Александр жил в IV веке и являлся известным защитником православной церкви. Он боролся против арианства, отрицавшего божественность Иисуса Христа и распространившегося в Византийской империи.
Александр служил вместе со святым Митрополитом Митрофаном, а после его смерти в 326 стал патриархом Константинопольским. Известный своей добротой и мирным характером, он приобрел уважение среди христиан и даже язычников. Умер в старости примерно в 337 году.
Святой Александр (изображение: mefodiy.org.ua)
Святой Иоанн Златоуст (ок. 347-407) был одним из самых известных патриархов Константинополя и принадлежал к трем святителям вместе со святыми Василием Великим и Григорием Богословом. Родился в Антиохии, где получил отличное образование.
Сначала жил как отшельник, но из-за проблем со здоровьем вернулся в город, где стал диаконом и священником. В 398 году его избрали патриархом Константинопольским.
Святой Иоанн прославился своими проповедями, в которых осуждал злоупотребление среди духовенства и богатых. Это вызвало конфликты с императрицей Евдоксией и другими влиятельными лицами, из-за чего его неоднократно изгоняли из Константинополя.
Иван Златоуст скончался в изгнании в 407 году. Его произведения, в частности толкование Священного Писания и литургические тексты, оказывают большое влияние в христианской традиции.
Иван Златоуст (изображение: mefodiy.org.ua)
Святой Павел Исповедник жил в IV веке и был патриархом Константинопольским во время конфликта между православными и арианами. После смерти святого Александра Павла избрали патриархом, но его служение сопровождалось постоянной борьбой. Арианы, при поддержке правителя Констанция II, не признавали Павла и назначили на его место Евсевия Никомидийского.
Павла несколько раз изгоняли из Константинополя, но он оставался верен православной вере. В конце концов его сослали в Кукузу, где арианы задушили его в 350 году. За свою стойкость в вере и страдании он получил титул "Исповедник".
Святой Павел (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется в этот день менять постельное белье, ведь тогда, по народным поверьям, вам начнут часто сниться ужасы.
По старым поверьям, увидеть звездопад в этот день было несчастливым знаком. Люди верили, что чем больше звезд упадет с неба, тем больше проблем может возникнуть в жизни.
Сегодня именины празднуют: Арсений, Афанасий, Александр, Гавриил, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Павел, Петр, Федор, Леонид, Макар, Иаков, Елизавета.
За гороскопом люди, родившиеся сегодня - Девы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы публиковали как снять венец безбрачия самостоятельно или в церкви.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.