Врач рассказала, где запрещено делать татуировки и можно ли их полностью вывести
Татуировки делают многие люди, когда они хотят привлечь к себе внимание или украсить себе тело. Однако не каждому человеку они подходят. Также важно знать о правилах, чтобы тату было безопасным и не возникли проблемы.
Об этом сообщила дерматолог Галина Бескоровайна-Хара в Instagram.
Татуировка - это процесс введения красителя в кожу с помощью игл. Такая процедура достаточно болезненна. Красители, используемые при татуировке, различны и нет никакого регламентирования их безопасности (некоторые признаны канцерогенами).
Врач говорит, что для того, чтобы татуировка была безопасной, необходимо:
- Выбрать салон с отличной репутацией и мастера с опытом, который постоянно учится и совершенствующим свое мастерство;
- Пообщаться с друзьями, у которых есть опыт набивки тату. Узнайте, как это было для них, и спросите, не жалеют ли они о чем-нибудь;
- Тщательно обдумайте свой выбор татуировки, его значение и место его расположения.
Также важно убедиться, что мастер татуировок:
- Моет руки с мылом и водой, а затем надевает перчатки;
- Использует стерильную воду (обычно в бутылках со специальными маркировками), а не воду из крана, для промывки оборудования или участка, где будет нанесена татуировка;
- Протирает место татуировки спиртом или йодом;
- Использует одноразовую посуду для хранения красителей для татуировки;
- Использует стерильные иглы (в открывающихся перед вами индивидуальных упаковках).
Что делать после татуировки
Самое важное, что нужно делать, это поддерживать в чистоте место, где была нанесена татуировка. Используйте мыло и воду, чтобы каждый день очищать этот участок.
Отмечается, что заживление происходит в течение 2 недель. Именно в этот период повышается риск инфицирования. Важно четко следовать рекомендациям мастера по уходу за кожей, избегать длительного замачивания татуировки, скрываться от солнца и использовать солнцезащиту.
Кроме того, если часть тела, на которой была сделана татуировка, отекает, становится красной или фиолетовой, горячей, начинает сочиться или неприятно пахнуть, то немедленно обратитесь к врачу.
Где нельзя делать папу
Дерматолог говорит, что тату нельзя делать, если:
- человек лечится системными ретиноидами (они могут значительно замедлить заживление);
- человек склонен к образованию келоидных рубцов;
- наличие в месте татуировки неврусов (родинок), так как это может осложнить наблюдение за этими образованиями;
- тату нельзя размещать на рубцах после удаления меланомы;
- если есть заболевания кожи, сопровождающиеся сыпью;
- пониженный иммунитет вследствие инфекции;
- если у человека нарушено свертываемость крови.
Удаление татуировки - это более дорогой и достаточно длительный процесс, который проводится с помощью лазерной терапии.
Однако это не гарантирует полного удаления нанесенного пигмента, поэтому следует быть к этому готовым. Качество удаления не зависит от врача и аппарата, а только от пигмента и индивидуальных особенностей.
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