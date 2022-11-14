Врач рассказала, где запрещено делать татуировки и можно ли их полностью вывести

Татуировки делают многие люди, когда они хотят привлечь к себе внимание или украсить себе тело. Однако не каждому человеку они подходят. Также важно знать о правилах, чтобы тату было безопасным и не возникли проблемы.

Об этом сообщила дерматолог Галина Бескоровайна-Хара в Instagram .

Татуировка - это процесс введения красителя в кожу с помощью игл. Такая процедура достаточно болезненна. Красители, используемые при татуировке, различны и нет никакого регламентирования их безопасности (некоторые признаны канцерогенами).

Врач говорит, что для того, чтобы татуировка была безопасной, необходимо:

Выбрать салон с отличной репутацией и мастера с опытом, который постоянно учится и совершенствующим свое мастерство;

Пообщаться с друзьями, у которых есть опыт набивки тату. Узнайте, как это было для них, и спросите, не жалеют ли они о чем-нибудь;

Тщательно обдумайте свой выбор татуировки, его значение и место его расположения.

Также важно убедиться, что мастер татуировок:

Моет руки с мылом и водой, а затем надевает перчатки;

Использует стерильную воду (обычно в бутылках со специальными маркировками), а не воду из крана, для промывки оборудования или участка, где будет нанесена татуировка;

Протирает место татуировки спиртом или йодом;

Использует одноразовую посуду для хранения красителей для татуировки;

Использует стерильные иглы (в открывающихся перед вами индивидуальных упаковках).

Что делать после татуировки

Самое важное, что нужно делать, это поддерживать в чистоте место, где была нанесена татуировка. Используйте мыло и воду, чтобы каждый день очищать этот участок.

Отмечается, что заживление происходит в течение 2 недель. Именно в этот период повышается риск инфицирования. Важно четко следовать рекомендациям мастера по уходу за кожей, избегать длительного замачивания татуировки, скрываться от солнца и использовать солнцезащиту.

Кроме того, если часть тела, на которой была сделана татуировка, отекает, становится красной или фиолетовой, горячей, начинает сочиться или неприятно пахнуть, то немедленно обратитесь к врачу.

Где нельзя делать папу

Дерматолог говорит, что тату нельзя делать, если:

человек лечится системными ретиноидами (они могут значительно замедлить заживление);

человек склонен к образованию келоидных рубцов;

наличие в месте татуировки неврусов (родинок), так как это может осложнить наблюдение за этими образованиями;

тату нельзя размещать на рубцах после удаления меланомы;

если есть заболевания кожи, сопровождающиеся сыпью;

пониженный иммунитет вследствие инфекции;

если у человека нарушено свертываемость крови.

Удаление татуировки - это более дорогой и достаточно длительный процесс, который проводится с помощью лазерной терапии.

Однако это не гарантирует полного удаления нанесенного пигмента, поэтому следует быть к этому готовым. Качество удаления не зависит от врача и аппарата, а только от пигмента и индивидуальных особенностей.