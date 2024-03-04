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"Должна предупредить": адвокат рассказала, что нужно сделать перед женитьбой

Понедельник 04 марта 2024 18:08
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"Должна предупредить": адвокат рассказала, что нужно сделать перед женитьбой Что нужно сделать перед женитьбой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вступление в брак является важным и значимым шагом в жизни каждого человека. Чтобы принять правильное решение, важно обратить внимание на некоторые аспекты.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что следует проверить перед женитьбой, чтобы потом не разочароваться в человеке.

При написании использовались следующие источники: Instagram-страница адвоката Марины Василец и сайт Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Что нужно сделать

По словам юриста, прежде чем соглашаться на женитьбу или предлагать руку и сердце девушке не лишним будет проверить следующую информацию:

  • долги любимого или любимого на сайтах реестра исполнительных производств и реестра должников. Для этого нужно ввести ФИО и дату рождения
  • открытые судебные дела на сайте реестра судебных решений
  • наличие недвижимого имущества можно проверить зная РНОКПП (идентификационный код) через Дия (для этого должен оформить электронный ключ, его легко можно взять через ваш банк)

Адвокат также советует недвижимость покупать только в официальном браке, чтобы в случае чего было легче поделить.

К тому же по договору дарения не удастся поделить недвижимость, поэтому лучше оформить через договор купли продажи.

"Любовь конечно - это главное, но у меня уже такой опыт разводов и раздела имущества клиентов, что я должен этим сообщением вас предупредить", - отметила Марина Василец.

Как жениться во время войны

Жениться можно в любой ЗАГСе страны без месячного ожидания.

Для военнослужащих, полицейских и работников учреждений здравоохранения процедура упростилась. Теперь можно зарегистрировать брак без личного присутствия одного из молодоженов.

Факт регистрации брака также может удостоверяться актом о заключении брака, составленным непосредственно командиром/руководителем на месте службы/работы, руководителем учреждения здравоохранения.

Составить акт о браке может руководитель учреждения здравоохранения, в котором работают или находятся молодожены.

Список документов для регистрации брака во время войны не изменился.

Лица, ранее состоявшие в браке, могут зарегистрировать повторный брак при предъявлении документов, подтверждающих прекращение предыдущего брака или признание брака недействительным.

К тому же сейчас во время женитьбы у мужчин могут потребовать справку с военкомата. Если у мужчины нет военного билета, то необходимо будет становиться на военный учет, получать военно-учетный документ, а уже потом идти в ЗАГС.

Раньше мы сообщали, сколько стоит жениться в Киеве и за что нужно платить.

Также мы писали, обязательно ли покупать одинаковые кольца молодоженам на свадьбу.

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