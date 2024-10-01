3 ошибки во время диеты, которые приводят к проблемам с кишечником
При похудении могут возникать проблемы с кишечником, ведь именно этот орган играет решающую роль в переваривании и усвоении пищи. В частности, есть некоторые ошибки, которые люди допускают во время диеты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Ошибки во время диеты
Есть несколько факторов, которые могут способствовать плохому состоянию кишечника, например, генетика и образ жизни.
Симптомы плохого состояния кишечника могут включать усталость, боли в животе, вздутие живота и неожиданные колебания веса.
Диетолог и шеф-повар из Великобритании Лили Килинг отметила необходимость обучения усовершенствованию и поддержанию здоровых пищевых привычек для поддержания здоровья кишечника.
"Наряду с такими факторами, как стресс, курение и недосыпание, диета с большим количеством обработанных продуктов и нехваткой свежих фруктов и овощей может привести к плохому здоровью кишечника", - рассказала эксперт.
Какие продукты улучшат состояние кишечника
Продукты, богатые клетчаткой
Клетчатка имеет решающее значение для поддержания здоровой пищеварительной системы, а также помогает ощущать сытость в течение длительного времени. Средний взрослый человек должен потреблять около 30 г клетчатки в день.
Включение в свой рацион больше продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как нут или чечевица, может помочь достичь этой цели.
Диетолог советует отдать предпочтение хлебу из грубого помола или зерновой муке, а не белой, а обычные фрукты заменить инжиром, черносливом, финиками, изюмом и сушеными персиками.
Пробиотические продукты
Пробиотики - живые микроорганизмы, которые могут улучшить общее состояние здоровья и самочувствия, если их включить в сбалансированную диету. Йогурт является одним из лучших пробиотических продуктов для содействия общему здоровью кишечника.
Однако не все йогурты содержат живые пробиотики, потому важно выбирать йогурты с активными или живыми культурами.
Оставайтесь гидратированным
Обезвоживание может привести к разным проблемам со здоровьем, в том числе к плохому состоянию кишечника. Поэтому, стремясь улучшить здоровье, убедитесь, что вы увлажнены, выпивая много воды каждый день.
Однако существует ряд вкусных продуктов с высоким содержанием воды, которые могут помочь вам поддерживать увлажнение:
- огурец - на 96% состоит из воды
- арбуз и дыня
- яблоки
Распространены ошибки в диете, которые могут навредить кишечнику
Продукты с высоким содержанием жира могут оказать негативное влияние на желудок и пищеварительную систему в целом. Сюда относится жирная и жареная пища.
Однако, отыскивая способы улучшить здоровье кишечника, следует отдавать предпочтение разнообразной диете, наполненной большим количеством различных питательных веществ и витаминов.
Острая пища может вызвать расстройство желудка и оказывать прямое влияние на кишечник. Когда вы едите особенно острую пищу, то следует запивать ее большим количеством воды.
Регулярное употребление алкоголя может повредить бактерии, что живут в кишечнике, ухудшив пищеварение. Во время употребления алкоголя обязательно пейте много воды во избежание обезвоживания и избегайте употребления жирной пищи.
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