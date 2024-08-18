Диетолог рассказала, можно ли делать читмил при похудении и кому противопоказано

Здоровье и красота напрямую зависят от того, что человек ест. Во время диеты многие используют практику под названием читмил. Это предполагает плановое нарушение диеты. Однако не всем можно это делать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога и диетолога Елены Костюк.

Что такое читмил

По словам эксперта, при такой практике нужно заранее планировать, разрабатывать меню и считать убытки.

Категорически запрещен читмил людям с нарушением пищевого поведения.

Cheatmeal - это контролируемое нарушение диеты или "планируемый срыв". В этот день разрешаются продукты, избегающие при правильном питании.

В общем, у читмила есть 2 основные функции:

снижение психологической нагрузки на фоне диеты. Когда у человека есть тоска по вкусностям, читмил помогает переносить печаль. Напряжение уменьшается, влечение сорваться тоже. Возможность есть запрещенное дает чувство успокоения

влияние на метаболизм. Рано или поздно у всех худеющих возникает метаболическая адаптация - физиологический процесс, сопровождающийся снижением уровня гормонов щитовидной железы и лептина, который позволяет организму при ограниченном потреблении калорий и потере веса противостоять дальнейшему похудению. Для перезагрузки организма можно использовать читмил

Нутрициолог отметила, что эффективность читмила до конца не изучена. Однако, ряд исследований показал, что при соблюдении диеты с подсчетом калорий потеря жировой массы была выше у тех людей, позволяющих себе ограниченный по калорийности читмил.

Также он способствовал сохранению безжировой массы у спортсменов.

Как организовать читмил

Планируйте читмил заранее, а лучше составить график.

Следует также продумать, какие блюда и продукты вы будете есть, и в каком количестве. Заранее определив это, можно снизить риск переедания, создания большого профицита калорий и чувства вины.

Кроме того, нужно заменить желаемые блюда более полезными. Лучше подумать над тем, что действительно хочется, а затем попытайтесь заменить ингредиенты или само блюдо более полезными.

Елена Костюк добавила, что не все люди проходят испытания соблазнами.

Нужно помнить, что еда - это одно из удовольствий, главное, правильно найти подход.

"Лучше питаться умеренно, иногда позволяя себе вкусности, чем перегружаться калориями", - говорится в сообщении.