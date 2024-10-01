3 помилки під час дієти, які призводять до проблем з кишківником

Під час схуднення можуть виникати проблеми з кишківником, адже саме цей орган відіграє вирішальну роль у перетравленні та засвоєнні їжі. Зокрема, є певні помилки, які люди допускають під час дієти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Помилки під час дієти

Є кілька факторів, які можуть сприяти поганому стану кишківника, наприклад генетика та спосіб життя.

Симптоми поганого стану кишечника можуть включати втому, болі в животі, здуття живота та несподівані коливання ваги.

Дієтолог і шеф-кухар із Великобританії Лілі Кілінг наголосила на необхідності навчання щодо вдосконалення та підтримки здорових харчових звичок для підтримки здоров’я кишечника.

"Поряд із такими факторами, як стрес, куріння та недосипання, дієта з великою кількістю оброблених продуктів і нестачею свіжих фруктів і овочів може призвести до поганого здоров’я кишківника", - розповіла експерт.

Які продукти покращать стан кишківника

Продукти, багаті клітковиною

Клітковина має вирішальне значення для підтримки здорової травної системи, а також допомагає відчувати ситість протягом тривалого часу. Середня доросла людина повинна споживати близько 30 г клітковини щодня.

Включення у свій раціон більше продуктів з високим вмістом клітковини, таких як нут або сочевиця, може допомогти досягти цієї мети.

Дієтолог радить віддати перевагу хлібу з грубого помелу або зерновому борошну, а не білому, а звичайні фрукти замінити на інжир, чорнослив, фініки, родзинки та сушені персики.

Пробіотичні продукти

Пробіотики - це живі мікроорганізми, які можуть покращити загальний стан здоров’я та самопочуття, якщо їх включити до збалансованої дієти. Йогурт є одним із найкращих пробіотичних продуктів для сприяння загальному здоров’ю кишечника.

Однак не всі йогурти містять живі пробіотики, тому важливо вибирати йогурти з активними або живими культурами.

Залишайтеся гідратованим

Зневоднення може призвести до різних проблем зі здоров’ям, у тому числі до поганого стану кишківника. Тому, прагнучи покращити здоров’я, переконайтеся, що ви зволожені, випиваючи багато води щодня.

Однак існує низка смачних продуктів із високим вмістом води, які можуть допомогти вам підтримувати зволоження:

огірок - на 96% складається з води

кавун і диня

яблука

Поширені помилки в дієті, які можуть нашкодити кишківнику

Продукти з високим вмістом жиру можуть мати негативний вплив на шлунок і травну систему в цілому. Сюди відноситься жирна і смажена їжа.

Проте, шукаючи способи покращити здоров’я кишківника, варто віддавати перевагу різноманітній дієті, наповненій великою кількістю різних поживних речовин і вітамінів.

Гостра їжа може спричинити розлад шлунка та мати прямий вплив на кишечник. Коли ви їсте особливо гостру їжу, то варто запивати її великою кількістю води.