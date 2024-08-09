Нутрициолог рассказала, когда нужно есть, чтобы не набрать вес

При похудении многие считают, что время приема пищи может влиять на вес. Как оказалось, аппетит, уровень энергии и гормонов зависит от циркадного ритма, регулирующего много функций в организме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога Ирины Левченко.

Как влияют циркадные ритмы

Циркадный ритм - это естественный внутренний процесс, регулирующий абсолютно все процессы в организме в течение 24 часов. Его изменения могут повлиять на физическое и психическое здоровье, иммунитет в целом. А отсюда - на успешность в похудении.

Нутрициолог рассказала, что люди, потребляя более 25% ежедневных калорий постоянно вечером или ночью, хуже снижают вес и имеют плохое самочувствие. Вечернее и ночное питание приводят к изменениям в работе гормонов, регулирующих аппетит, расход энергии и регуляцию глюкозы в крови.

Это повышает аппетит, снижает уровень энергии, что приводит к потреблению большего количества калорий и меньшему их сжиганию в течение дня. Поэтому вес при таких условиях увеличивается.

Когда лучше есть

По словам эксперта, организму лучше, когда мы едим в светлое время суток. Процессы в организме работают лучше, когда человек хорошо и регулярно спит и не игнорирует свой циркадный ритм.

Сытное утреннее питание утром дает больше энергии в течение дня, а потребление калорий вечером не способствует активности, нарушает циркадные ритмы, что приводит к усталости на следующий день и снижению физической активности.

"Различные исследования показывают, что употребление большего количества калорий утром может улучшить массу тела благодаря усилению центров вознаграждения мозга, связанных со снижающей переедание пищей. Конечно, нужно учитывать тип продуктов и размер порций, это имеет наибольшее влияние на наше здоровье", - написала нутрициолог.

Поэтому не следует пренебрегать завтраками, следует сбалансировано питаться, не переедать на ночь и быть активными.