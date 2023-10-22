Что делать украинцам, которые унаследовали недвижимость с долгами: объяснение юриста

Иногда недвижимость по наследству переходит вместе с долгами умершего. Но что делать в таком случае наследнику и может ли он отказаться выплачивать его?

Можно ли отказаться от наследства с долгами

"Принятие наследства не является обязанностью наследника, независимо от того, является ли он по закону или по завещанию. Следовательно, заранее зная, что умершее лицо имело значительные долги, равные или превышающие стоимость имущества, которое передается по наследству, наследник может не принимать наследство. Для этого ему нужно не подавать заявление о принятии наследства нотариуса в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя", - объясняет юрист.

Вместе с тем, если наследник проживал с наследодателем на момент его смерти, в таком случае считается, что он автоматически принимает наследство, а для отказа от него, он должен подать заявление нотариусу об отказе от наследства, которое также подается в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя.

"Следует понимать, что отказаться от части наследства и согласиться на другую часть невозможно. Наследник либо принимает причитающуюся ему долю в наследстве полностью, или нет. Третьего не дано", - говорит Тетеря.

Должен ли наследник оплачивать долги умершего

Если же, не смотря на наличие у умершего долгов (или, как часто бывает, когда наследник даже не догадывается о них), наследник решит принять наследство, следует иметь в виду, что он должен погасить все долги наследодателя, но только в пределах стоимости имущества, которое он получил по наследству.

"Если наследнику известно о долгах умершего, он должен сообщить лицам, которым он был должен средства, о его смерти, направив соответствующие письменные сообщения по почте, желательно с описанием вложенного в ценные письма, чтобы можно было доказать исполнение этой обязанности", - говорит эксперт.

В свою очередь кредиторы умершего должны в течение 6 месяцев со дня получения наследником свидетельства о праве на наследство направить ему требование о погашении долга.

"Если кредитор не знал и не мог узнать о принятии наследства наследником после смерти должника, он должен в течение 6 месяцев со дня, когда он узнал об этом, предъявить наследнику требование об уплате долга. Если он не сделает этого в указанный срок, наследник освобождается от долгов наследодателя перед таким кредитором", - говорит Тетеря.

Как принять наследство (Фото: wiki.legalaid.gov.ua)

Наследник имеет право проверять, действительно ли соответствующий долг и детали его погашения наследодателем. В частности требовать предоставления возможности ознакомиться с договором, по которому возник долг, расчетов задолженности и штрафных санкций, информации об уже погашенной задолженности, соответствующих документах, которые все это подтверждают и т. д.

"Для этого можно обратиться к кредитору с письменным требованием предоставить такую информацию и копии документов. Если же наследник по определенным причинам не признает такую задолженность и обременение недвижимости в связи с ней, он имеет право обратиться в суд, чтобы защитить свои права, или ждать обращения с иском к нему кредитора, и уже в рамках судебного спора доказывать безосновательность заявленных к нему требований", - говорит юрист.