Психолог сказал, как занятым людям найти время для отношений
Довольно часто мы не можем (или не хотим) находить время на построение отношений, поскольку ставим во главу угла работу, собственные дела или же просто хотим побыть со своими мыслями, а партнер страдает.
О том, как найти время для общения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео психолога Дмитрия Остапенко.
Психолог сказал, как занятым людям найти время для общения
"Нужно помнить, что у каждого мужчины, у каждой женщины есть те вещи, по которым они чувствуют себя счастливыми в отношениях и когда, например, мужчина много работает и зарабатывает неплохие деньги, у него есть любимое дело, бизнес какой-то или он просто активно строит карьеру, это очень классно и мы это ни в коем случае не обесцениваем, но его жене возможно, нужно провести с ним 15-20 минут, посидеть и поговорить без телефона, без планшета, даже без того, чтобы он в это время думал о своем бизнесе, потому что мы чувствуем, когда любимый человек рядом с нами, но мыслями где-то далеко", - советует психолог
"Нужно понимать, что любимым людям нужно время с нами. Пусть это будет 10-15 минут в день, для многих семей этого предостаточно, чтобы поддерживать критический уровень коммуникации. Качественно повести 10-15 минут", - продолжает Дмитрий.
Как найти время для любви (фото: Freepik)
Ничего не мешает проснуться раньше и просто спросить: "Как у тебя вообще дела?" "Как спалось?", "Что собираешься сегодня делать?" - это создает эмоциональную связь и показывает, что она интересуется вашей жизнью.
По словам психолога, можно хоть 2 часа просидеть вместе и смотреть фильм, но это некачественно проведенное время, поэтому следует разумно выделять на разговоры хотя бы 15-20 минут и быть погруженным только у партнера, тогда будет все хорошо.
Следовательно, находить время на любимого человека и построение отношений не так уж сложно, важно лишь иметь желание и понимать, что вы не хотите терять этого человека и уметь расставлять приоритеты.
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