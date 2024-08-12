Топ-3 самых мистических здания Киева с удивительной архитектурой и жуткой историей

Киев слывет городом мистическим, с богатой историей интересных и необычных мест. Некоторые из них связаны с местными легендами, а некоторые - поражают удивительной архитектурой. Какие три таких дома имеют самую громкую славу?

Дом с котами

Причудливый дом по ул. Гоголевской, 23, построили в 1909 году по заказу полковника Федора Ягимовского.

Сооружение выполнено в стиле модерн с готическими мотивами, а фасад украшен лепниной с растительными элементами, закрученными козырьками и мистическими фигурами.

По легенде, совы символизируют мудрость, а коты предохраняют дом от злых намерений "черта", фигура которого расположена в верхней части здания.

Харизматичный "черт" на доме Ягимовского всегда привлекал внимание (фото: Википедия)

Из-за необычного дизайна дом окутан легендами. По одной из них, черт является частью мистического треугольника, на вершинах которого также горгулья на ул. Большая Житомирская, 8, и дом с химерами Городецкого, в центре треугольника находится София Киевская.

Другая легенда рассказывает, что в готической башне дома жила красивая девушка, которую похитила колдунья и хотела продать ведьмаку. Поскольку тот не отдал ей обещанные сокровища, колдунья превратила девушку в белую кошку (фото: Gazeta.ua)

Дом Якима Сулимы

Купец Яким Сулима приступил к строительству особняка на ул. Лютеранская в 1833 году, но умер в 1840-м, незадолго до завершения строительства. После его смерти имение унаследовала вдова Ульяна, которая вскоре вышла замуж за генерала Николая Ловцова.

По легенде, после свадьбы Ульяны в доме начали проходить мистические события, а в окнах видели белую фигуру.

В 1859 году в доме открылся приют для малоимущих горожан и учеников Фундуклеевской гимназии.

В 1866 году в левом крыле дома построили церковь Александра Невского, что, по легенде, успокоило дух Сулимы.

Вот та самая церковь Александра Невского (фото: Wikimapia.org)

В 1896 году по непонятным причинам в имении произошел пожар во время морозной ночи. Огонь уничтожил деревянную часть дома, а от каменной остались только развалины. Горожане уверяли, что в пламени видели светлую фигуру Сулимы. Позже дворец удалось реставрировать.

С приходом советских властей церковь была разрушена, а в помещениях дома обустроили коммунальные квартиры.

Сейчас в доме на Лютеранской, 16 расположены офисные помещения, частная клиника и жилые квартиры (фото: Gazeta.ua)

Замок Барона

Дом на ул. Ярославов Вал, 1 является одним из самых необычных сооружений в Киеве. Здание известно как "Замок барона", но это историческая ошибка, поскольку дом барона Штейнгеля находится рядом.

Фасад замка украшают горгульи, что придает зданию жуткий вид, но демонов и привидений там нет (фото: Википедия)

Сначала на этом месте в 1852 году построили двухэтажный дом, принадлежавший Анне Калите. После ее смерти в 1890 году имение унаследовали дети, а затем его приобрел помещик Михаил Подгорский. Подгорский решил снести старое здание и построить средневековый замок по проекту Николая Добачевского. В 1898 году на первом этаже открыли кондитерскую, а с 1912 года - кинотеатр.

С приходом советской власти в доме находились коммунальные квартиры, а сейчас там расположен офис (фото: Gazeta.ua)