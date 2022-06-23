Як доглядати за волоссям влітку, щоб воно не перетворилося на солому: головні правила

Сонечко, вітер, солона вода - не найкращі друзі для нашого волосся. Влітку вони завдають непоправної шкоди шевелюрі, і щоб запобігти негативним наслідкам у вигляді сухості і січення, необхідний особливий догляд.

Б'юті-блогер Катерина Коцемір розповіла в Instagram , як захистити волосся влітку і назвала головні правила догляду за локонами, щоб вони не перетворилися в суху солому.

Як захистити волосся?

Влітку сонце особливо активно, ультрафіолетові промені завдають шкоди не тільки зовнішньому шару волосся, але і руйнують структуру. Спеціальні сонцезахисні засоби допоможуть зберегти природний колір і здоров'я волосся. Також вони допоможуть запобігти втраті вологи, без якої волосся стає млявим і ламким.

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Що з себе уявляю ці засоби? Як правило, це спреї, креми або незмивні масла з високим показником SPF. Вони покривають волосся плівкою і захищають його.

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У літній сезон сонцезахисні засоби (спрей, масло, крем) необхідно наносити щодня, перед виходом з дому. Тривалість періоду впливу у таких засобів ~від 10 до 15 годин, що дуже зручно. ⠀

Сонце, морська сіль зневоднюють волосся і негативно впливають на його структуру. Безумовно, однієї захисної незмивашки занадто мало. Волосся в літній період просто необхідно живити і зволожувати. Можна використовувати свої звичні зволожуючі і відновлюючі маски, бальзами, філери.

Якщо ви їдете на море, або ж живете в жаркому кліматі, розумніше купити цілі літні серії для догляду (шампунь, бальзам, маска, незмивашка). Зазвичай вони позначаються позначкою SUN, SPF або "з uv-захистом" на упаковці. Флакони таких засобів дуже часто бувають рудого або жовтого кольору.

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