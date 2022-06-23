Як доглядати за волоссям влітку, щоб воно не перетворилося на солому: головні правила
Сонечко, вітер, солона вода - не найкращі друзі для нашого волосся. Влітку вони завдають непоправної шкоди шевелюрі, і щоб запобігти негативним наслідкам у вигляді сухості і січення, необхідний особливий догляд.
Б'юті-блогер Катерина Коцемір розповіла в Instagram, як захистити волосся влітку і назвала головні правила догляду за локонами, щоб вони не перетворилися в суху солому.
Як захистити волосся?
Влітку сонце особливо активно, ультрафіолетові промені завдають шкоди не тільки зовнішньому шару волосся, але і руйнують структуру. Спеціальні сонцезахисні засоби допоможуть зберегти природний колір і здоров'я волосся. Також вони допоможуть запобігти втраті вологи, без якої волосся стає млявим і ламким.
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Що з себе уявляю ці засоби? Як правило, це спреї, креми або незмивні масла з високим показником SPF. Вони покривають волосся плівкою і захищають його.
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У літній сезон сонцезахисні засоби (спрей, масло, крем) необхідно наносити щодня, перед виходом з дому. Тривалість періоду впливу у таких засобів ~від 10 до 15 годин, що дуже зручно. ⠀
Сонце, морська сіль зневоднюють волосся і негативно впливають на його структуру. Безумовно, однієї захисної незмивашки занадто мало. Волосся в літній період просто необхідно живити і зволожувати. Можна використовувати свої звичні зволожуючі і відновлюючі маски, бальзами, філери.
Якщо ви їдете на море, або ж живете в жаркому кліматі, розумніше купити цілі літні серії для догляду (шампунь, бальзам, маска, незмивашка). Зазвичай вони позначаються позначкою SUN, SPF або "з uv-захистом" на упаковці. Флакони таких засобів дуже часто бувають рудого або жовтого кольору.
Корисні рекомендації в літній період:
- Носіть головний убір під час активного сонця. Так ви вбережете волосся від негативного впливу променів. Капелюх, хустка, кепка - варіантів багато.
- Постарайтеся до мінімуму звести використання фена, прасок та іншого. Вони приносять шкоду волоссю в будь-який період, але влітку великої необхідності в них немає. Тим більше зараз в моді зачіски з ефектом недбалості.
- Не забувайте про харчування зсередини. У літню пору не допускайте зневоднення організму, пийте достатню кількість води. Забезпечте свій організм фруктами, овочами, вітамінами.
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