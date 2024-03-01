ua en ru
Пт, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

3 кризових періоди, які можуть трапитись у шлюбі та як з ними впоратись

П'ятниця 01 березня 2024 20:03
UA EN RU
3 кризових періоди, які можуть трапитись у шлюбі та як з ними впоратись Яка криза може наступити у шлюбі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Любовні човни час від часу розбиваються під тиском рифів буденності і побуту. В шлюбі може настати кризовий період, коли пара стикається з проблемами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку психолога Ірини Кулік.

Період адаптації

Після початку спільного життя подружжя має вирішувати питання звичайного життя, такі як розподіл обов’язків, фінансові аспекти та пристосування до нового ритму життя.

У такий період можуть виникнути певні складнощі з якими потрібно справитись.

Криза після народження дітей

Психолог розповіла, що поява дітей може створити напругу в подружжі через зміну ролей, відповідальності за виховання та навантаження на відносини між партнерами.

Криза у шлюбі 15 років і більше

До цього моменту подружжю здається, що їх життя стало занадто одноманітним. Все зрозуміло, все набридло. Їм стає нудно один з одним, тому важливо повернути гостроту почуттів.

Як подолати кризу

Потрібно більше часу проводити один з одним. Ходити на побачення, в кіно, гуляти, відвідувати вечірки та заходи.

Також потрібно відкрито комунікувати. Говоріть між собою про свої проблеми. Прислухайтесь до думки партнера та не забувайте про себе.

Важливо проявляти терплячість та повагу один до одного. Не завжди все відповідає нашим очікуванням, а працювати над кризою це довгий та нелегкий процес. Важливо пам'ятати, для чого і для кого ви хочете зберегти стосунки.

Не тікайте від проблеми, адже часто один або й двоє з пари починають багато працювати, заливаються алкоголем чи заводять романтичні стосунки деінде. Однак, в такий спосіб криза не зникне, а конфлікти навпаки можуть загострюватись.

Можна також звернутися до спеціаліста. Сімейна й індивідуальна терапія допомагає розібратись у ситуації та отримати новий погляд на проблему. Втім, це працює лише за умови, коли людина хоче та готова робити певні кроки для розв'язання конфлікту.

Раніше ми повідомляли, що вам обов'язково варто знати при розставанні.

Також ми писали, як чоловіки закохуються у жінок та які ознаки на це вказують.

Читайте РБК-Україна в Google News
Стосунки
NEWS
Ключ до визволення Криму. Навіщо Україні ракети Taurus та чи наважиться Шольц на поставки
Ключ до визволення Криму. Навіщо Україні ракети Taurus та чи наважиться Шольц на поставки