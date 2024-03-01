3 кризових періоди, які можуть трапитись у шлюбі та як з ними впоратись

Любовні човни час від часу розбиваються під тиском рифів буденності і побуту. В шлюбі може настати кризовий період, коли пара стикається з проблемами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку психолога Ірини Кулік .

Період адаптації

Після початку спільного життя подружжя має вирішувати питання звичайного життя, такі як розподіл обов’язків, фінансові аспекти та пристосування до нового ритму життя.

У такий період можуть виникнути певні складнощі з якими потрібно справитись.

Криза після народження дітей

Психолог розповіла, що поява дітей може створити напругу в подружжі через зміну ролей, відповідальності за виховання та навантаження на відносини між партнерами.

Криза у шлюбі 15 років і більше

До цього моменту подружжю здається, що їх життя стало занадто одноманітним. Все зрозуміло, все набридло. Їм стає нудно один з одним, тому важливо повернути гостроту почуттів.

Як подолати кризу

Потрібно більше часу проводити один з одним. Ходити на побачення, в кіно, гуляти, відвідувати вечірки та заходи.

Також потрібно відкрито комунікувати. Говоріть між собою про свої проблеми. Прислухайтесь до думки партнера та не забувайте про себе.

Важливо проявляти терплячість та повагу один до одного. Не завжди все відповідає нашим очікуванням, а працювати над кризою це довгий та нелегкий процес. Важливо пам'ятати, для чого і для кого ви хочете зберегти стосунки.

Не тікайте від проблеми, адже часто один або й двоє з пари починають багато працювати, заливаються алкоголем чи заводять романтичні стосунки деінде. Однак, в такий спосіб криза не зникне, а конфлікти навпаки можуть загострюватись.

Можна також звернутися до спеціаліста. Сімейна й індивідуальна терапія допомагає розібратись у ситуації та отримати новий погляд на проблему. Втім, це працює лише за умови, коли людина хоче та готова робити певні кроки для розв'язання конфлікту.