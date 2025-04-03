Кому нельзя нюхать магнолии и сакуры в Киеве: причины очень серьезные

В Киеве расцветают сакуры и магнолии . Но эксперты рекомендуют некоторым людям воздержаться от соблазна понюхать эти цветы. И на то существуют веские причины

Кому лучше не вдыхать аромат сакур и магнолий, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кому нельзя нюхать магнолии и сакуры?

Наибольшую опасность цветение сакуры и магнолии представляет для людей, склонных к аллергии. Пыльцевые зерна этих растений могут вызвать симптомы, похожие на сенную лихорадку: насморк, слезотечение, чихание, заложенность носа, зуд в носу и горле, а в тяжелых случаях - бронхоспазм. Людям с астмой следует быть особенно осторожными, поскольку пыльца может спровоцировать приступ.

Некоторые люди могут иметь контактную аллергию на эфирные масла, содержащиеся в цветках сакуры и магнолии. Это может проявиться в виде высыпаний, покраснений, зуда и отеков.

Особенно осторожными следует быть людям с экземой и другими кожными заболеваниями. Иммунная система детей и беременных женщин более чувствительна к воздействию аллергенов, поэтому им следует ограничить контакт с цветущими сакурами и магнолиями.

Людям с хроническими респираторными заболеваниями, такими как бронхит или эмфизема, следует избегать мест с большой концентрацией цветущих растений. Пыльцевые зерна могут ухудшить симптомы и спровоцировать обострение.

Как защитить себя в период цветения?

Чтобы защитить себя, ограничьте контакт с цветущими растениями, используйте средства защиты, такие как респираторная маска и солнцезащитные очки, примите антигистаминные препараты по совету врача, тщательно мойте руки и лицо после контакта с цветущими растениями и регулярно проветривайте помещение.