В Киеве расцветают сакуры и магнолии: где их можно увидеть (фото)

В Киеве стартовал сезон цветения сакур и магнолий. Первые деревья уже расцвели в Днепровском, Деснянском и Оболонском районах столицы, а вскоре цветущими станут все районы города.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА отмечают, что ежегодно весной Киев превращается в настоящий цветущий сад. Уже начался период цветения сакур и магнолий, который продлится около двух недель, в зависимости от вида дерева.

Сакуры и магнолии можно увидеть не только в ботанических садах имени академика Фомина и Н. Н. Гришко, но и в многочисленных парках и скверах по всему городу.

В Киеве расцветают сакуры и магнолии (фото: КГГА)

Где искать цветущие сакуры

Сакуры растут во многих районах Киева, в частности:

Голосеевский район - сквер на ул. Ивана Федорова, возле ВДНХ, сквер Героев Мариуполя;

сквер на ул. Ивана Федорова, возле ВДНХ, сквер Героев Мариуполя; Дарницкий район - парк Партизанской славы;

парк Партизанской славы; Деснянский район - парк "Киото", парк имени Сержа Лифаря, сквер на ул. Александры Экстер;

парк "Киото", парк имени Сержа Лифаря, сквер на ул. Александры Экстер; Днепровский район - парк "Победа", Дарницкая площадь, бульвар Верховной Рады;

парк "Победа", Дарницкая площадь, бульвар Верховной Рады; Оболонский район - парк "Наталка", "Сад Камней", парк "Пуща-Водица";

парк "Наталка", "Сад Камней", парк "Пуща-Водица"; Печерский район - Наводницкий парк, бульвар Липский, сквер имени Марии Заньковецкой;

Наводницкий парк, бульвар Липский, сквер имени Марии Заньковецкой; Подольский район - Куреневский парк, сквер возле кинотеатра "Жовтень", Контрактовая площадь;

Куреневский парк, сквер возле кинотеатра "Жовтень", Контрактовая площадь; Святошинский район - парк "Совки", парк "Гамбургский";

парк "Совки", парк "Гамбургский"; Соломенский район - парк "Отрадный", парк Защитников Украины;

парк "Отрадный", парк Защитников Украины; Шевченковский район - парк имени Тараса Шевченко, Владимирская горка, сквер возле Золотых ворот.

Где найти магнолии

Магнолии можно увидеть во многих местах, в частности:

Голосеевский район - Голосеевский парк имени Максима Рыльского;

Голосеевский парк имени Максима Рыльского; Дарницкий район - парк Партизанской славы, парк Воинов-интернационалистов;

парк Партизанской славы, парк Воинов-интернационалистов; Деснянский район - парк "Киото", парк с водными объектами на просп. Романа Шухевича;

парк "Киото", парк с водными объектами на просп. Романа Шухевича; Днепровский район - парк "Победа", парк "Аврора", Труханов остров;

парк "Победа", парк "Аврора", Труханов остров; Оболонский район - парк "Наталка", парк на ул. Бережанской;

парк "Наталка", парк на ул. Бережанской; Печерский район - сквер имени Марии Заньковецкой;

сквер имени Марии Заньковецкой; Подольский район - сквер на площади Щекавицкой;

сквер на площади Щекавицкой; Святошинский район - сквер имени Василия Стуса;

сквер имени Василия Стуса; Соломенский район - парк "Отрадный", парк "Орленок";

парк "Отрадный", парк "Орленок"; Шевченковский район - парк "Владимирская горка", Сырецкий парк.

Цветение сакур и магнолий в Киеве продлится около двух недель. Это прекрасная возможность насладиться весенней атмосферой и сделать яркие фото среди цветущих деревьев.