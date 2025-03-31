В Киеве расцветают сакуры и магнолии: где их можно увидеть (фото)
В Киеве стартовал сезон цветения сакур и магнолий. Первые деревья уже расцвели в Днепровском, Деснянском и Оболонском районах столицы, а вскоре цветущими станут все районы города.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА отмечают, что ежегодно весной Киев превращается в настоящий цветущий сад. Уже начался период цветения сакур и магнолий, который продлится около двух недель, в зависимости от вида дерева.
Сакуры и магнолии можно увидеть не только в ботанических садах имени академика Фомина и Н. Н. Гришко, но и в многочисленных парках и скверах по всему городу.
В Киеве расцветают сакуры и магнолии (фото: КГГА)
Где искать цветущие сакуры
Сакуры растут во многих районах Киева, в частности:
- Голосеевский район - сквер на ул. Ивана Федорова, возле ВДНХ, сквер Героев Мариуполя;
- Дарницкий район - парк Партизанской славы;
- Деснянский район - парк "Киото", парк имени Сержа Лифаря, сквер на ул. Александры Экстер;
- Днепровский район - парк "Победа", Дарницкая площадь, бульвар Верховной Рады;
- Оболонский район - парк "Наталка", "Сад Камней", парк "Пуща-Водица";
- Печерский район - Наводницкий парк, бульвар Липский, сквер имени Марии Заньковецкой;
- Подольский район - Куреневский парк, сквер возле кинотеатра "Жовтень", Контрактовая площадь;
- Святошинский район - парк "Совки", парк "Гамбургский";
- Соломенский район - парк "Отрадный", парк Защитников Украины;
- Шевченковский район - парк имени Тараса Шевченко, Владимирская горка, сквер возле Золотых ворот.
Где найти магнолии
Магнолии можно увидеть во многих местах, в частности:
- Голосеевский район - Голосеевский парк имени Максима Рыльского;
- Дарницкий район - парк Партизанской славы, парк Воинов-интернационалистов;
- Деснянский район - парк "Киото", парк с водными объектами на просп. Романа Шухевича;
- Днепровский район - парк "Победа", парк "Аврора", Труханов остров;
- Оболонский район - парк "Наталка", парк на ул. Бережанской;
- Печерский район - сквер имени Марии Заньковецкой;
- Подольский район - сквер на площади Щекавицкой;
- Святошинский район - сквер имени Василия Стуса;
- Соломенский район - парк "Отрадный", парк "Орленок";
- Шевченковский район - парк "Владимирская горка", Сырецкий парк.
Цветение сакур и магнолий в Киеве продлится около двух недель. Это прекрасная возможность насладиться весенней атмосферой и сделать яркие фото среди цветущих деревьев.
Напомним, в январе 2025 года в Киеве зафиксирована аномально теплая погода, что привело к преждевременному цветению сакур в разных районах города. В частности, цветение наблюдалось в Днепровском, Оболонском и Печерском районах.
Специалисты объясняют это явление необычно высокими температурами для января, которые соответствовали показателям конца марта. Они также предостерегают, что преждевременное цветение может негативно повлиять на деревья, поскольку истощает их ресурсы и повышает риск повреждения морозами.
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