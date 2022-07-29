29 липня: чому цей день особливий, що не можна робити в церковне свято

Афіноген був християнським єпископом, він жив у Севастії, Мала Вірменія. За часів правління імператора Діоклетіана в Севастії влаштували гоніння на християн, частина послідовників Афіногена була піддана жорстоким покаранням за відмову приносити жертви язичницьким богам. Коли імператор дізнався про те, що Афіноген поширює християнство, він зажадав заарештувати його, проте святого не змогли відшукати. У підсумку було вирішено взяти десять його учнів. Тоді преподобний сам прийшов на суд, вимагаючи звільнити своїх учнів.



Місцевий правитель відмовив преподобному, а самого Афіногена кинули в темницю разом з його учнями. За відмову відректися від віри в Христа всі одинадцять мучеників піддалися жорстоким тортурам, потім їх стратили. Перед смертю преподобний почув Божий голос, який обіцяв йому зустріч в раю зі своїми учнями.



Першими стратили учнів Афиногена. Преподобному довелося дивитися на те, як їм відрубали голови. Афіноген був останнім у черзі, кого засудили до смерті.

У народі день називали Зажинки. Селяни активно займалися збиранням врожаю зернових.

Було заведено дотримуватися слов'янських повір'їв і слідувати їм. Так, під час жнив прибирали не все колосся. Частину залишали. Нескошене колосся були своєрідним даром богам. Так їм дякували за багатий урожай і просили захищати і далі від різних бід і напастей.

Народні прикмети на Афіногена

До обіду на траві тримається роса - буде спека.

Шуліки парять в небі — буде спекотна погода.

Сонячні промені прогрівають сильніше звичайного - чекай погану погоду.

Каркання ворон біля вашого будинку віщує біду.

Скільки в небі зірок побачили - стільки теплих днів варто чекати.

Якщо дощ пішов - це не до добра.

Що не можна робити в цей день

Не можна вирушати в ліс, щоб рубати або пиляти дерева.

До лісу потрібно ставитися шанобливо. Навіть проходячи повз нього, не можна лаятися, кричати, голосно сміятися, чортихатися, вживати лайливі слова, включати голосно музику, смітити.

Не можна сидіти без діла, віддаватися ліні - до проблем в роботі, професії, доходи. А ось той, хто буде працювати з ранку до вечора, отримає успіх у справах.

Не можна сумувати, страждати, плакати, перебувати в поганому настрої.

Іменини сьогодні відзначають: Афіноген, Яків, Іван, Павло, Петро, Сенатор, Фавст, Фауст, Алевтина, Валентина, Юлія, Матрона.