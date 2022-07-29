29 июля: почему этот день особенный, что нельзя делать в церковный праздник
Православные верующие 29 июля почитают память преподобного Афиногена.
О главных табу и приметах в этот день - читайте ниже в нашем материале Styler.
Афиноген был христианским епископом, он жил в Севастии, Малая Армения. Во времена правления императора Диоклетиана в Севастии устроили гонения на христиан, часть последователей Афиногена была подвергнута жестоким наказаниям за отказ приносить жертвы языческим богам. Когда император узнал о том, что Афиноген распространяет христианство, он потребовал арестовать его, однако святого не смогли отыскать. В итоге было решено взять десять его учеников. Тогда преподобный сам пришел на суд, требуя освободить своих учеников.
Местный правитель отказал преподобному, а самого Афиногена бросили в темницу вместе с его учениками. За отказ отречься от веры во Христа все одиннадцать мучеников подверглись жестоким пыткам, затем их казнили. Перед смертью преподобный услышал Божий голос, который обещал ему встречу в раю со своими учениками.
Первыми казнили учеников Афиногена. Преподобному довелось смотреть на то, как им отрубили головы. Афиноген был последним в очереди, кого приговорили к смерти.
В народе день называли Зажинки. Крестьяне активно занимались уборкой урожая зерновых.
Было принято придерживаться славянских поверий и следовать им. Так, во время жатвы убирали не все колосья. Часть оставляли. Нескошенные колосья были своеобразным даром богам. Так их благодарили за богатый урожай и просили ограждать и дальше от разных бед и напастей.
Народные приметы на Афиногена
- До обеда на траве держится роса — будет зной.
- Коршуны парят в небе — будет жаркая погода.
- Солнечные лучи прогревают сильнее обычного — жди плохую погоду.
- Карканье ворон возле вашего дома предвещает беду.
- Сколько в небе звезд увидели — столько теплых дней стоит ждать.
- Если дождь пошел — это не к добру.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя отправляться в лес, чтобы рубить или пилить деревья.
- К лесу нужно относиться уважительно. Даже проходя мимо него, нельзя ругаться, кричать, громко смеяться, чертыхаться, употреблять бранные слова, включать громко музыку, мусорить.
- Нельзя сидеть без дела, предаваться лени - к проблемам в работе, профессии, доходах. А вот тот, кто будет трудиться с утра до вечера, получит успех в делах.
- Нельзя грустить, страдать, плакать, пребывать в плохом настроении.
Именины сегодня отмечают: Афиноген, Иаков, Иоанн, Павел, Петр, Сенатор, Фавст, Фауст, Алевтина, Валентина, Юлия, Матрона.
Добавим, что 28 июля, будут праздновать 1034-ю годовщину крещения Киевской Руси-Украины.
А также писали, какие государственные праздники и сколько выходных будет в августе.