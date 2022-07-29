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29 июля: почему этот день особенный, что нельзя делать в церковный праздник

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Пятница 29 июля 2022 06:01
29 июля: почему этот день особенный, что нельзя делать в церковный праздник Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Православные верующие 29 июля почитают память преподобного Афиногена.

О главных табу и приметах в этот день - читайте ниже в нашем материале Styler.

Афиноген был христианским епископом, он жил в Севастии, Малая Армения. Во времена правления императора Диоклетиана в Севастии устроили гонения на христиан, часть последователей Афиногена была подвергнута жестоким наказаниям за отказ приносить жертвы языческим богам. Когда император узнал о том, что Афиноген распространяет христианство, он потребовал арестовать его, однако святого не смогли отыскать. В итоге было решено взять десять его учеников. Тогда преподобный сам пришел на суд, требуя освободить своих учеников.

Местный правитель отказал преподобному, а самого Афиногена бросили в темницу вместе с его учениками. За отказ отречься от веры во Христа все одиннадцать мучеников подверглись жестоким пыткам, затем их казнили. Перед смертью преподобный услышал Божий голос, который обещал ему встречу в раю со своими учениками.

Первыми казнили учеников Афиногена. Преподобному довелось смотреть на то, как им отрубили головы. Афиноген был последним в очереди, кого приговорили к смерти.

В народе день называли Зажинки. Крестьяне активно занимались уборкой урожая зерновых.

Было принято придерживаться славянских поверий и следовать им. Так, во время жатвы убирали не все колосья. Часть оставляли. Нескошенные колосья были своеобразным даром богам. Так их благодарили за богатый урожай и просили ограждать и дальше от разных бед и напастей.

Народные приметы на Афиногена

  • До обеда на траве держится роса — будет зной.
  • Коршуны парят в небе — будет жаркая погода.
  • Солнечные лучи прогревают сильнее обычного — жди плохую погоду.
  • Карканье ворон возле вашего дома предвещает беду.
  • Сколько в небе звезд увидели — столько теплых дней стоит ждать.
  • Если дождь пошел — это не к добру.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя отправляться в лес, чтобы рубить или пилить деревья.
  • К лесу нужно относиться уважительно. Даже проходя мимо него, нельзя ругаться, кричать, громко смеяться, чертыхаться, употреблять бранные слова, включать громко музыку, мусорить.
  • Нельзя сидеть без дела, предаваться лени - к проблемам в работе, профессии, доходах. А вот тот, кто будет трудиться с утра до вечера, получит успех в делах.
  • Нельзя грустить, страдать, плакать, пребывать в плохом настроении.

Именины сегодня отмечают: Афиноген, Иаков, Иоанн, Павел, Петр, Сенатор, Фавст, Фауст, Алевтина, Валентина, Юлия, Матрона.

Добавим, что 28 июля, будут праздновать 1034-ю годовщину крещения Киевской Руси-Украины.

А также писали, какие государственные праздники и сколько выходных будет в августе.

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