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29 декабря: какой сегодня праздник, что ни в коем случае нельзя делать

Пятница 29 декабря 2023 06:00
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29 декабря: какой сегодня праздник, что ни в коем случае нельзя делать Фото: Какой праздник 29 декабря (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Сегодня, 29 декабря, православные в Украине отмечают день памяти Вифлеемских младенцев. В народе дату называли "страшной".

О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

По библейской истории, пророчества и волхвы предсказали царю Ироду скорое пришествие Царя Иудейского. Но Ирод все-таки решил обмануть судьбу и приказал убить всех родившихся малышей мужского пола - таким образом погибли 14 тыс. младенцев.

Бытует мнение, что эта цифра завышена, но если учесть, что на тот момент в стране происходила перепись населения, то в городе Вифлеем находилось очень много людей, а с ними - и детей. Царь Ирод надеялся, что убив всех младенцев, он останется у власти. Но он просчитался: Ангел предупредил Иосифа и Анну, и они с Иисусом бежали в Египет.

Малыши, которые погибли, стали первыми мучениками за Христа, а сам день стали называть "Страшным".

Главной защитой от зла в это время считаются молитвы - в старину люди читали их и успокаивались. День следует посвятить дому и близким. Также был обычай сжигать старые вещи - считалось, что таким образом можно отвадить от дома несчастье.

Что сегодня лучше не делать

В этот день не желали здоровья и счастья, потому что верили, что все свершится наоборот. Потому дату часто называли Страшным днем. Верили, что на землю выходит всяческая нечисть. Также запрещалось конфликтовать, ругаться.

Главные приметы 29 декабря

  • Метель - июль будет дождливым.
  • Окна потеют - будет оттепель.
  • Куры садятся на насест раньше - скоро будет мороз.

День ангела отмечают Наталья, Анна, Варвара, Марк, Иван, Георгий.

Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.

Кстати, в Украине хотят установить необычный праздник.

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