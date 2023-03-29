29 марта: какой праздник отмечает церковь, что нельзя делать, кого поздравить с именинами
29 марта православные христиане чтят святого Саввина.
В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
Традиции этого дня
О святом мученике Савине известно очень мало. Он жил в III столетии нашей эры. Был главой города Гермополя (Ермополя) в Египте. Во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане, который славился жестокостью борьбы с христианским вероисповеданием, Савин спрятался в деревне. Его уговорили на это друзья по вере. Они не хотели потерять своего товарища и наставника.
В этот день можно помолиться святому Саввину и попросить у него помощи в каких-то простых бытовых и мирских делах, а также можно попросить помощи в работе и карьере.
В старину мужчины в этот день осматривали телеги на предмет поломок, подновляли оглобли, колеса, обода. К этому времени снег таял, а дороги подсушивали ветры и солнце.
Приметы на 29 марта
- Теплый день предвещает такую же хорошую погоду в ближайшие дни
- Громко воробьи чирикают и купаются в лужах – будут теплые дни
- Птицы прилетают большими стаями практически одновременно – примета к тому, что весна будет теплой
- Облака высоко плывут по небу – будет тепло
- Солнце сквозь тучи пробивается – скоро дождь пойдет
- Вороны и воробьи купаются в лужах – жди тепла
- В Савин день зайцы еще не сменили цвет шкурки – будет похолодание
- Снег быстро тает, ручьи текут – летом будет много осадков
- Стаи перелетных птиц над домом кружат – скоро снег растает, и наступит потепление
Что категорически нельзя делать в этот день
- Сегодня нельзя брать в долг;
- нельзя спорить и ссориться;
- нельзя браниться, ругаться и сквернословить;
- не стоит выходить из дома.
Именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Денис, Емельян и Иван, Павел, Роман, Трофим и Юлиан.
Раньше мы писали, когда отпразднуем Пасху по разным календарям и будут ли длинные выходные.