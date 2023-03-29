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29 марта: какой праздник отмечает церковь, что нельзя делать, кого поздравить с именинами

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Среда 29 марта 2023 06:01
29 марта: какой праздник отмечает церковь, что нельзя делать, кого поздравить с именинами Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

29 марта православные христиане чтят святого Саввина.

В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Традиции этого дня

О святом мученике Савине известно очень мало. Он жил в III столетии нашей эры. Был главой города Гермополя (Ермополя) в Египте. Во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане, который славился жестокостью борьбы с христианским вероисповеданием, Савин спрятался в деревне. Его уговорили на это друзья по вере. Они не хотели потерять своего товарища и наставника.

В этот день можно помолиться святому Саввину и попросить у него помощи в каких-то простых бытовых и мирских делах, а также можно попросить помощи в работе и карьере.

В старину мужчины в этот день осматривали телеги на предмет поломок, подновляли оглобли, колеса, обода. К этому времени снег таял, а дороги подсушивали ветры и солнце.

Приметы на 29 марта

  • Теплый день предвещает такую же хорошую погоду в ближайшие дни
  • Громко воробьи чирикают и купаются в лужах – будут теплые дни
  • Птицы прилетают большими стаями практически одновременно – примета к тому, что весна будет теплой
  • Облака высоко плывут по небу – будет тепло
  • Солнце сквозь тучи пробивается – скоро дождь пойдет
  • Вороны и воробьи купаются в лужах – жди тепла
  • В Савин день зайцы еще не сменили цвет шкурки – будет похолодание
  • Снег быстро тает, ручьи текут – летом будет много осадков
  • Стаи перелетных птиц над домом кружат – скоро снег растает, и наступит потепление

Что категорически нельзя делать в этот день

  • Сегодня нельзя брать в долг;
  • нельзя спорить и ссориться;
  • нельзя браниться, ругаться и сквернословить;
  • не стоит выходить из дома.

Именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Денис, Емельян и Иван, Павел, Роман, Трофим и Юлиан.

Раньше мы писали, когда отпразднуем Пасху по разным календарям и будут ли длинные выходные.

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