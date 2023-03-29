29 березня: яке свято відзначає церква, що не можна робити, кого привітати з іменинами
29 березня православні християни вшановують святого Саввіна.
У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Традиції цього дня
Про святого мученика Савіна відомо дуже мало. Він жив у ІІІ столітті нашої ери. Був головою міста Гермополя (Єрмополя) у Єгипті. За часів гонінь на християн за імператора Діоклетіана, який славився жорстокістю боротьби з християнським віросповіданням, Савін сховався в селі. Його вмовили на це друзі за вірою. Вони не хотіли втратити свого товариша та наставника.
Цього дня можна помолитися святому Саввину та попросити у нього допомоги у якихось простих побутових та мирських справах, а також можна попросити допомоги у роботі та кар'єрі.
У давні часи чоловіки цього дня оглядали вози на предмет поломок, поновлювали оглоблі, колеса, обода. На той час сніг танув, а дороги підсушували вітри та сонце.
Прикмети на 29 березня
- Теплий день віщує таку ж хорошу погоду найближчими днями
- Гучно горобці цвірінькають і купаються в калюжах – будуть теплі дні
- Птахи прилітають великими зграями практично одночасно – прикмета до того, що весна буде теплою
- Хмари високо пливуть небом – буде тепло
- Сонце крізь хмари пробивається - незабаром дощ піде
- Ворони та горобці купаються в калюжах – чекай тепла
- У Савін день зайці ще не змінили колір шкіри - буде похолодання
- Сніг швидко тане, струмки течуть – влітку буде багато опадів.
- Зграї перелітних птахів над будинком кружляють - незабаром сніг розтане, і настане потепління
Що категорично не можна робити у цей день
- Сьогодні не можна позичати;
- не можна сперечатися та сваритися;
- не можна лаятись, лаятись і лихословити;
- не варто виходити з дому.
Іменини відзначають власники таких імен : Олександр, Денис, Омелян та Іван, Павло, Роман, Трохим та Юліан.
Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.