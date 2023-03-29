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29 березня: яке свято відзначає церква, що не можна робити, кого привітати з іменинами

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Середа 29 березня 2023 06:01
29 березня: яке свято відзначає церква, що не можна робити, кого привітати з іменинами Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

29 березня православні християни вшановують святого Саввіна.

У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Традиції цього дня

Про святого мученика Савіна відомо дуже мало. Він жив у ІІІ столітті нашої ери. Був головою міста Гермополя (Єрмополя) у Єгипті. За часів гонінь на християн за імператора Діоклетіана, який славився жорстокістю боротьби з християнським віросповіданням, Савін сховався в селі. Його вмовили на це друзі за вірою. Вони не хотіли втратити свого товариша та наставника.

Цього дня можна помолитися святому Саввину та попросити у нього допомоги у якихось простих побутових та мирських справах, а також можна попросити допомоги у роботі та кар'єрі.

У давні часи чоловіки цього дня оглядали вози на предмет поломок, поновлювали оглоблі, колеса, обода. На той час сніг танув, а дороги підсушували вітри та сонце.

Прикмети на 29 березня

  • Теплий день віщує таку ж хорошу погоду найближчими днями
  • Гучно горобці цвірінькають і купаються в калюжах – будуть теплі дні
  • Птахи прилітають великими зграями практично одночасно – прикмета до того, що весна буде теплою
  • Хмари високо пливуть небом – буде тепло
  • Сонце крізь хмари пробивається - незабаром дощ піде
  • Ворони та горобці купаються в калюжах – чекай тепла
  • У Савін день зайці ще не змінили колір шкіри - буде похолодання
  • Сніг швидко тане, струмки течуть – влітку буде багато опадів.
  • Зграї перелітних птахів над будинком кружляють - незабаром сніг розтане, і настане потепління

Що категорично не можна робити у цей день

  • Сьогодні не можна позичати;
  • не можна сперечатися та сваритися;
  • не можна лаятись, лаятись і лихословити;
  • не варто виходити з дому.

Іменини відзначають власники таких імен : Олександр, Денис, Омелян та Іван, Павло, Роман, Трохим та Юліан.

Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.

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