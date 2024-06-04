25 свежих украинских песен, которые нужно послушать в первые дни лета

ZLATA OGNEVICH - "Кохаю"

Новая песня Златы Огневич о том, как любовь в современном мире стала нашей защитой и вдохновением. Любовь - неотъемлемая часть нашей жизни и важная опора, она дает силы преодолевать любые трудности. Злата надеется, что каждый, кто услышит эту песню, узнает свою историю из жизни.

VOLODYMYR DANTES - "Дура"

Трек об отношениях, романтика которых давно сменилась абьюзом и грубым отношением друг к другу. Это история о том, что часто "первые колокольчики" будущего насилия и объективизации не воспринимаются серьезно и романтизируются как проявления страстной любви, впрочем, это самая большая ошибка, которую только можно совершить. Ведь если хоть раз показалось, что тебе плохо в этих отношениях, это точно не показалось.

LAUD - "Діско-піджак"

Эта песня из свежего альбома "Пробудження", представляющего собой целостную историю, ведущую слушателя от первого к последнему треку.

Lida Lee - "Сама"

В новой работе артистка рассказывает о своем личном опыте поиска собственного "я", о трансформации, которая была тяжелой, но столь необходимой. И именно музыка всегда была рядом на этом пути.

TVORCHI - "Shine"

Звезды Евровидения 2023 представили первый сингл и клип из нового альбома под названием "Planet X", выход которого запланирован на 13 сентября. Данный трек открывает новую космическую историю артистов и увлекает глубиной своего звучания, а видео рассказывает историю влюбленности двух энергий из разных миров.

PTASHKIN - "Я не упаду"

Новый мотивирующий сингл ветерана войны Михаила Панчишина рассказывает о личных переживаниях одного из участников его группы.

"Альбомом о войне мы подытожили все, что пережили тогда и все, что могли сказать по собственному опыту. Сейчас мы хотим обратить внимание на другие, но также важные темы", - говорит фронтмен PTASHKIN.

YAKTAK & Golubenko - "Про тебе мені"

Это проникновенная история о любви, памяти и несокрушимой вере в лучшее будущее, даже когда жизнь бросает вызовы.

Uliana Royce - "Серце у сейфі"

Песня была написана в период трансформации певицы по завершении отношений. За вайбой песня у многих будет ассоциироваться с теплыми вечерами в компании друзей.

Zelenooka - "Нас немає вже"

Это сторителинг о потере любви и одиночестве бывших влюбленных, который усиливается сильным эмоциональным рефреном: "Нас, нас, нас, нас, уже нет! Как, как, как, как, как нам безразлично?"

KHAYAT - "I Will"

Этот трек мотивирует людей жить момент здесь и сейчас и генерировать любовь даже когда это кажется невозможным.

РуханкоМэн - "School"

Популярный среди подростков артист уверен, что его новая песня станет гимном для летних каникул.

Анна Сингаевская - "Небо вище"

Заслуженная артистка Украины выпустила песню-эмоцию о любви, разлуке и мечтах.

Геля Зозуля - "Літом"

Этой композицией певица хочет передать настроение беззаботного лета, чтобы каждый хоть на две минуты погрузился в сказку, отвлекся от обыденности и просто улыбнулся.

Dead Pink - "Dream Girl"

Участники группы говорят, что эта песня об отношениях, "в которых от тебя требуют быть девушкой мечты, а в ответ ничего не дают".

Angela - "Закохалась"

Трек предназначен для летних прогулок и танцев с любимыми.

Также предлагаем добавить к своему плейлисту следующие песни:

OMANA - "Божевільний"

NICHKA - "Такі різні"

Кажанна - "Жалі"

Жадан/Турчинов - "Танго Харків"

ЩукаРиба, Bunht, Yevhen Puhachov і Helldrummy - "Усі курі"

TAYANNA и Мария Колесник - "Дорослі малі"

Мертвий Півень - "Прага, 1930"

REYA - "Не того обрала"

MORPHOM - "Дві краплі води"

Semmar - "Калібр"