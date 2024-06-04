25 свежих украинских песен, которые нужно послушать в первые дни лета

Лето уже началось, а это значит, что пора обновить свой плейлист и добавить в него свежие песни, которые в последние дни выпустили украинские артисты.
РБК-Украина (проект Styler) подготовило для вас подборку из 25 новых песен, идеально подходящих для летнего настроения
Новая песня Златы Огневич о том, как любовь в современном мире стала нашей защитой и вдохновением. Любовь - неотъемлемая часть нашей жизни и важная опора, она дает силы преодолевать любые трудности. Злата надеется, что каждый, кто услышит эту песню, узнает свою историю из жизни.
Трек об отношениях, романтика которых давно сменилась абьюзом и грубым отношением друг к другу. Это история о том, что часто "первые колокольчики" будущего насилия и объективизации не воспринимаются серьезно и романтизируются как проявления страстной любви, впрочем, это самая большая ошибка, которую только можно совершить. Ведь если хоть раз показалось, что тебе плохо в этих отношениях, это точно не показалось.
Эта песня из свежего альбома "Пробудження", представляющего собой целостную историю, ведущую слушателя от первого к последнему треку.
В новой работе артистка рассказывает о своем личном опыте поиска собственного "я", о трансформации, которая была тяжелой, но столь необходимой. И именно музыка всегда была рядом на этом пути.
Звезды Евровидения 2023 представили первый сингл и клип из нового альбома под названием "Planet X", выход которого запланирован на 13 сентября. Данный трек открывает новую космическую историю артистов и увлекает глубиной своего звучания, а видео рассказывает историю влюбленности двух энергий из разных миров.
Новый мотивирующий сингл ветерана войны Михаила Панчишина рассказывает о личных переживаниях одного из участников его группы.
"Альбомом о войне мы подытожили все, что пережили тогда и все, что могли сказать по собственному опыту. Сейчас мы хотим обратить внимание на другие, но также важные темы", - говорит фронтмен PTASHKIN.
Это проникновенная история о любви, памяти и несокрушимой вере в лучшее будущее, даже когда жизнь бросает вызовы.
Песня была написана в период трансформации певицы по завершении отношений. За вайбой песня у многих будет ассоциироваться с теплыми вечерами в компании друзей.
Это сторителинг о потере любви и одиночестве бывших влюбленных, который усиливается сильным эмоциональным рефреном: "Нас, нас, нас, нас, уже нет! Как, как, как, как, как нам безразлично?"
Этот трек мотивирует людей жить момент здесь и сейчас и генерировать любовь даже когда это кажется невозможным.
Популярный среди подростков артист уверен, что его новая песня станет гимном для летних каникул.
Заслуженная артистка Украины выпустила песню-эмоцию о любви, разлуке и мечтах.
Этой композицией певица хочет передать настроение беззаботного лета, чтобы каждый хоть на две минуты погрузился в сказку, отвлекся от обыденности и просто улыбнулся.
Участники группы говорят, что эта песня об отношениях, "в которых от тебя требуют быть девушкой мечты, а в ответ ничего не дают".
Трек предназначен для летних прогулок и танцев с любимыми.
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Также Мишель Андраде делилась списком любимых песен о любви.