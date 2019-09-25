25 вересня: яке свято і що заборонено робити сьогодні

Яке сьогодні свято. 25 вересня віруючі вшановують священномученика Автонома, який був єпископом в Італії та прославився зверненням до християнства багатьох язичників. В народі свято отримало назву день Артамона або Артамон Змійовик - вважалося, що в цей день змії повзуть геть у ліс у свої нори і впадають у сплячку. Пращури проводили певні обряди на Артамона і остерігалися порушувати суворі заборони.

Свято вважали остаточним переходом літнього часу на осіннє, коли день із ніччю рівняються.

25 вересня християни вшановують пам'ять мученика єпископа Автонома (Фото з відкритих джерел)

До речі, 25 вересня було другим "зміїним святом", адже влітку перед цим відзначався ще один тематичний день - Василіска 4 червня.

На Артамона не можна було ходити в ліс і вже тим більше забрідати у хащі. Вважалося, що можна налякати змій або наступити на них випадково - а будь-яка шкода гадам у цей день обіцяла великі біди та хвороби. Крім того вірили, що мисливці можуть зустріти Василіска, який здатний суворо розправиться з кривдниками і через укус змії влити в тіло людини свою небезпечну отруту.

У день Артамона Змійовика вірили, що в лісі можна натрапити на Василіска (Фото: Василіск, ілюстрація 1584 року Йоста Аммана)

При цьому варто зазначити, що просто побачити змію на Артамона називали добрим знаком. А якщо при цьому погодувати гада - який попався на очі біля вашої хати - яйцем або м'ясом курки і пригостити молоком, то тоді можна було розраховувати на швидке багатство й удачу.

В цей день було прийнято збирати горобину, з якої господині робили корисні вітамінні заготівки, приправляли медом та за повір'ями на Артамона "заряджали" їх цілющими властивостями.

Під час збору горобини потрібно було бути вкрай обережними та акуратними, бо випадкове пошкодження деревця вважалося дуже поганою ознакою для всієї родини і могло принести нещастя близьким.

У день Артамона Змійовика збирали горобину та готували з неї страви (Фото з відкритих джерел)

Головні прикмети у день Артамона Змійовика:

Якщо на Артамона йде дощ, що буде довга холодна зима;

Якщо у цей день на дубі багато жолудів, значить чекай на теплу зиму і родюче літо;

Коли на день Артамона дерева вже скинули листя, що незабаром вдарять морози.

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