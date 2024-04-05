25-летним приготовиться: какие документы нужно взять в ТЦК

Получение повестки

Следует помнить, что вручение повестки не означает автоматической отправки сразу на фронт. Повестки поступают гражданам Украины для:

Уточнение данных

Прохождение медицинской комиссии

Мобилизация и направление на обучение

Какие документы потребуются

В повестке указывается дата и время посещения ТЦК. Это означает, что нужно в указанную дату и время прибыть в ТЦК и взять необходимые документы. А именно:

Паспорт

Идентификационный код

Военно-учетный билет

Медицинские документы

Водительское удостоверение

Документы об образовании

Документы о составе семьи

Документы о наличии детей

Свидетельство о многодетности

Документы об уходе за людьми с инвалидностью

Следует отметить, что если у вас есть индивидуальные медицинские показания, то следует иметь вывод врачебно-консультативной комиссии, полную историю болезни.

Правом на отсрочку от призыва можно воспользоваться только до обретения статуса военнослужащего. После призыва во время мобилизации и отнесения в личный состав воинской части подавать заявление об отсрочке поздно.

Как получить отсрочку

Право на освобождение от призыва реализуется путем подачи соответствующего заявления с добавлением документов, подтверждающих отсрочку. Такими документами могут быть доказательства, подтверждающие семейную связь. К примеру, свидетельство о многодетности.