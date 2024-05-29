10 бессмысленных привычек, которые незаметно "вытягивают" всю энергию и истощают

Существуют привычки, которые буквально "высасывают" энергию, оставляя людей без сил на весь день. Обычно они входят в расписание дня незаметно, но несут в себе плачевные последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Психологи назвали ежедневные привычки, которые отнимают много сил и энергии и приводят к истощению.

Просмотр эмоционально насыщенных телевизионных шоу

Просмотр таких телешоу может привести к психическому истощению, то есть временному воображению, что вы испытываете те же чувства и события, что и определенный персонаж.

Однако в избыточном количестве длительные эмоции высокой интенсивности могут привести к состоянию повышенного возбуждения и перевозбуждения. Тогда необходимы дополнительные умственные усилия, чтобы приглушить эти сигналы с помощью стратегий эмоциональной регуляции.

Это касается как положительных, так и отрицательных эмоций, поскольку они активируют схожие процессы в мозге.

Длинные перерывы между приемами пищи

Организм получает энергию из продуктов, которые мы едим.

Диетолог Кэролайн Лэйси рассказала, что каждый макроэлемент - белки, углеводы и жиры обеспечивает энергию.

Резервный запас энергии длится от трех до шести часов, поэтому слишком долгое пребывание без пищи запускает биологические и психологические механизмы, включающие наш пищевой драйв. А это может привести к сильному влечению к переработанным углеводам, то есть продуктам с высокой гликемической нагрузкой.

Работа за неубранным столом

Работа в захламленной среде может повысить отвлечение и невнимательность. Как следствие, выполнение задач занимает больше времени, что требует от вас большей концентрации и энергии.

Планирование

Составляя график заранее, вы гарантируете, что выделяете время на выполнение задания, ничего не забывая. Но если это делать чрезмерно, это может оставить вам слишком мало возможностей для "гибкости" и заставить вас жить будущим.

Постоянное пребывание под влиянием полного календаря обязательств может повлечь за собой рост тревоги ожидания и негативно повлиять на рабочую память и скорость обработки информации.

Слишком много открытых вкладок в браузере

Невролог Ран Мафи рассказал, что переход с вкладки на вкладку создает у вашего его ложное представление, что вы выполняете невероятное количество работы.

Но вы не полностью переделываете то, что пытаетесь эффективно потреблять. Отсюда и умственная усталость.

Ответы на звонки

Телефонные звонки могут быть изнурительными. Все потому, что нервной системе приходится не только менять задачу одним нажатием кнопки, но и пытаться воспринимать разговор без мимики и языка тела, что заставляет мозг работать активнее.

К тому же после завершения звонка вам может понадобиться более 20 минут, чтобы полностью восстановить свое внимание.

Начинать новое задание, не завершив предыдущее

За неимением времени и постоянных перерывов приходится откладывать полузавершенные задания, чтобы заняться чем-то срочным, что появилось или должно быть первоочередным.

Небольшой кусочек вашего внимания остается на незавершенной задаче. Когда вы чувствуете это, ваш мозг работает сверхурочно, думая о задаче, над которой вы сейчас работаете, а также размышляя о предыдущем.

Сутулость

Плохая осанка может истощить энергию, поскольку увеличивает давление на мышцы, суставы и связки.

Для компенсации организма приходится тратить больше энергии, что приводит к усталости.

Делать неглубокие вдохи

Когда у человека много мыслей, то он склонен дышать неправильно.

Поверхностное дыхание уменьшает количество кислорода, которое организм получает, и количество, которое может транспортировать кровь в наши органы и клетки для оптимального функционирования.

Не выключать свет ночью

Воздействие яркого света ночью сигнализирует мозгу, что сейчас еще день. А это в свою очередь подавляет выделение мозгом мелатонина - гормона, способствующего сну.

Это может нарушить цикл сна и бодрствования и привести к бессоннице, плохому качеству сна и усталости.

Когда солнце садится, воспользуйтесь возможностью повлиять на свой циркадный ритм и приглушите свет или выключите его.