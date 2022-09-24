24 сентября: какой праздник отмечает церковь, что нельзя делать

Обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины, читайте в материале Styler.

Известно, что святая жила в конце 5 века. По преданию, Феодора находилась со своим мужем в любви и согласии, но богатый горожанин соблазнил молодую женщину сказав, что грех, совершенный ночью, не ставится человеку в вину. Женщина послушалась и изменила мужу, однако вскоре осознала свою вину.

Сначала Федора подвергала себя и свое тело всяческим мучениям, а затем, переодевшись в мужскую одежду, ушла в мужской монастырь под именем Феодор. Позже, уже после смерти Феодоры, ее муж, узнав о подвиге жены, принял постриг в той же обители.

В народе говорили, что на Феодору лето заканчивается и начинается настоящая осень. Обычно на праздник 24 сентября начинался сезон дождей.

В народе 24 сентября почитался Федорин день. Крестьяне убирали последний лук с грядок и сушили на зиму, а также прятали пчелиные ульи. В этот день в поле смотрели на озимые всходы. Женщины шинковали капусту, квасили на зиму и готовили из нее блюда, а мужчины варили пиво.

На Федору в старину обычно убирали урожай лука и прятали пчел, а женщины собирались вместе на "капустные вечеринки", чтобы заквасить капусту на зиму.

Главные приметы 24 сентября

в году две Федоры: осенняя – с грязью, а зимняя – со стужей;

на Федору лето кончается, а осень начинается;

Не всякое лето до Федоры дотянет;

в этот день нельзя обманывать – любая ложь раскроется;

бить посуду на Федору – плохая примета.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя вести пустые разговоры.

Нельзя сплетничать и обсуждать кого-то.

Начинать дела на Федору – плохая примета.

Поднимать что-либо с дороги – есть риск получить сглаз.

24 сентября день ангела отмечают люди с именами: Федора, Герман, Дмитрий, Сергей, Силуан Тедора.