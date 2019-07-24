23-сантиметровий Зеленський з'явився в продажу (фото)

Володимир Зеленський з'явився у продажу. Точніше, не сам президент України, а його бюст, виготовлений з гіпсу.

Висота погруддя становить 23 см, важить він 2,5 кілограма. Його можна придбати на одному з популярних сайтів оголошень. Віддати за гіпсового Зеленського доведеться близько двох тисяч гривень.

Бюст Зеленського

В описі лота йдеться, що це чудовий і унікальний подарунок, який також "чудово прикрасить ваш робочий стіл і інтер'єр".

Бюст Зеленського виготовлений з скульптурного гіпсу, покритий 3 шарами лаку і сусальним золотом. Представлений в трьох кольорах: мармур, слонова кістка глянець, слонова кістка матовий.

Бюст Зеленського

Користувачі мережі активно коментують появу такого товару.

"Гей, автори! Як попит на шедевр в "сусальному золоті"?", - прокоментував заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Лою.

Скріншот (facebook.com/george.tuka)

Немає ж самого ходового кольору! Зеленого!

Переформатизований золотий батон. Кінець відомий

Мені смішно, що ви ведесь на такі дешеві трюки. Завтра хтось зробить бюст ваш і виставить в інтернеті. Що це буде означати? Дорослі люди, блін...

Якби не прізвище під бюстом, то здогадатися, хто цей юний комсомолець, майже не можливо.

Скріншот (facebook.com/george.tuka)

Скріншот (facebook.com/george.tuka)

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до чиновників і сказав, щоб ті не вішали портрети гаранта у своїх кабінетах.

"Президент - не ікона, він не ідол, президент - це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться в очі їм", - сказав Зеленський у своїй промові під час урочистого засідання парламенту.