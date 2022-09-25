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23-летний Герой Украины после плена сделал предложение любимой: трепетное видео

Коллаж РБК-Украина: Воин Азова Лев Пашко после плена сделал предложение любимой
Автор: Светлана Мащенко

Освобожденный в рамках обмена пленными 21 сентября защитник Мариуполя Лев Пашко (позывной "Хорус") по возвращении в Украину сделал предложение своей любимой. Несмотря на ранение ноги, 23-летний военный в больнице стал перед девушкой на одно колено и надел ей на палец обручальное кольцо.

Девушка сказала "да" и поделилась трепетными кадрами в Twitter .

"Лев официально сделал мне предложение, в первый раз делал его в телеграмм, когда защищал Мариуполь. У меня красивое кольцо с бриллиантом", - написала девушка.

Что известно о защитнике Украины

Как рассказывают о защитнике Мариуполя на сайте Национальной гвардии Украины, Лев пришел в Азов в 2017 году, как только ему исполнилось восемнадцать лет. Юноша избрал себе позывной "Хорус" - имя древнеегипетского бога охоты, неба и войны.

26 марта, когда со стороны села Гнутово оккупанты предприняли очередную попытку прорыва обороны Мариуполя, в город двинулась колонна из пяти танков и двух боевых машин пехоты ВС РФ. Гвардейцы под командованием Льва Пашко выступили навстречу врагу.

Фото: Лев Пашко (ngu.gov.ua)

"Хорус" уничтожил из гранатомета одну из российских БМП-2. Вторым выстрелом он ликвидировал восемь российских пехотинцев, которые начали выпрыгивать из уже пылающей машины.

Указом Президента Украины №168/2022 от 25 марта 2022 года Льва Пашко был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Вскоре после награждения первой государственной наградой Хорусу было присвоено очередное воинское звание "лейтенант".

21 сентября 2022 года фотография с уволенным Героем облетела весь мир.

Фото: Лев Пашко в день освобождения из плена (СБУ)

Ранее мы писали, что освобожденная медик "Азовстали" Марьяна Мамонова родит малыша в Украине.

Также читайте, кого освободили из плена в обмен на Медведчука.

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