23 ноября: какой сегодня церковный праздник, что нельзя делать, приметы
Сегодня, 23 ноября, православная церковь чтит память святых святителей Амфилохия Иконийского и Григория Богослова. Эти богословы и церковные деятели оставили значительный след в истории христианства, их жизненный путь - пример веры, мудрости и служения Богу.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать в этот день, какие приметы и традиции, кто празднует День ангела и какие еще памятные дни сегодня.
Каких святых почитает церковь
Святой Амфилохий, епископ Иконии (современная Турция) жил в IV веке. Он был учеником святого Василия Великого и одним из величайших богословов своего времени.
Его проповеди и произведения отличаются глубокой мудростью, ясным изложением догматов веры и страстной любовью ко Христу. Амфилохий внес значительный вклад в развитие богословской мысли и по сей день является одним из самых почитаемых Отцов Церкви.
Святой Амфилохий, епископ Иконии (изображение: Википедия)
Григорий Богослов - один из трех Каппадокийских отцов Церкви, современник и друг Амфилохия Иконийского. Он родился около 329 в семье священника. Получил образование в Афинах, где познакомился с Василием Великим.
После окончания учебы Григорий вернулся в свой родной город Назианз, где некоторое время жил отшельником. Впоследствии он был рукоположен в священники и стал проповедовать.
Наиболее плодотворный период его деятельности пришелся на время, когда он возглавил кафедру Константинопольской Церкви. Именно в это время он написал многие из своих богословских произведений, которые до сих пор являются важным источником для изучения раннего христианства.
Ключевым аспектом богословия Григория Богослова является его учение о Святой Троице. Он глубоко исследовал вопрос о единстве и разнообразии Божьих личностей, пытаясь сохранить равновесие между утверждением о единой Божественной сущности и признанием различий между Отцом, Сыном и Святым Духом.
Святой Григорий Богослов (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня
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В этот день нельзя злиться, обижаться и конфликтовать.
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Также церковь запрещает выбрасывать остатки пищи - лучше отдать их нищим или животным.
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Не следует вступать в конфликты, иначе они могут затянуться.
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Нельзя употреблять алкогольные напитки и устраивать громкие гуляния.
Народные приметы этого дня
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На небе плывут низкие облака - ждите холодную, но ясную погоду
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Если сегодня вокруг месяца есть тусклые и розовые кольца, значит, скоро начнутся морозы.
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Облака сбились в одну кучу - начнется ненастье
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Если в этот день солнце скрылось за облаками, то нужно готовиться к серьезной непогоде.
Кроме того, все еще продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения, если вы соблюдаете пост.
День ангела сегодня отмечают: Амфилохий, Григорий, Сисиний, Феодор, Александр, Алексей.
До конца 2024 года остается 38 дней.
Также сегодня поминаем всех, кто погиб в Украине в результате Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов. Это трагическая страница в истории нашего государства, и ее важно помнить.
Раньше мы писали, как новый календарь изменил даты церковных праздников.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, DayToday, Википедия.