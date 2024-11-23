23 ноября: какой сегодня церковный праздник, что нельзя делать, приметы

Сегодня, 23 ноября, православная церковь чтит память святых святителей Амфилохия Иконийского и Григория Богослова. Эти богословы и церковные деятели оставили значительный след в истории христианства, их жизненный путь - пример веры, мудрости и служения Богу.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать в этот день, какие приметы и традиции, кто празднует День ангела и какие еще памятные дни сегодня.

Каких святых почитает церковь

Святой Амфилохий, епископ Иконии (современная Турция) жил в IV веке. Он был учеником святого Василия Великого и одним из величайших богословов своего времени.

Его проповеди и произведения отличаются глубокой мудростью, ясным изложением догматов веры и страстной любовью ко Христу. Амфилохий внес значительный вклад в развитие богословской мысли и по сей день является одним из самых почитаемых Отцов Церкви.

Святой Амфилохий, епископ Иконии (изображение: Википедия)

Григорий Богослов - один из трех Каппадокийских отцов Церкви, современник и друг Амфилохия Иконийского. Он родился около 329 в семье священника. Получил образование в Афинах, где познакомился с Василием Великим.

После окончания учебы Григорий вернулся в свой родной город Назианз, где некоторое время жил отшельником. Впоследствии он был рукоположен в священники и стал проповедовать.

Наиболее плодотворный период его деятельности пришелся на время, когда он возглавил кафедру Константинопольской Церкви. Именно в это время он написал многие из своих богословских произведений, которые до сих пор являются важным источником для изучения раннего христианства.

Ключевым аспектом богословия Григория Богослова является его учение о Святой Троице. Он глубоко исследовал вопрос о единстве и разнообразии Божьих личностей, пытаясь сохранить равновесие между утверждением о единой Божественной сущности и признанием различий между Отцом, Сыном и Святым Духом.

Святой Григорий Богослов (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя злиться, обижаться и конфликтовать.

Также церковь запрещает выбрасывать остатки пищи - лучше отдать их нищим или животным.

Не следует вступать в конфликты, иначе они могут затянуться.

Нельзя употреблять алкогольные напитки и устраивать громкие гуляния.

Народные приметы этого дня

На небе плывут низкие облака - ждите холодную, но ясную погоду

Если сегодня вокруг месяца есть тусклые и розовые кольца, значит, скоро начнутся морозы.

Облака сбились в одну кучу - начнется ненастье

Если в этот день солнце скрылось за облаками, то нужно готовиться к серьезной непогоде.

Кроме того, все еще продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения, если вы соблюдаете пост.

День ангела сегодня отмечают: Амфилохий, Григорий, Сисиний, Феодор, Александр, Алексей.

До конца 2024 года остается 38 дней.

Также сегодня поминаем всех, кто погиб в Украине в результате Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов. Это трагическая страница в истории нашего государства, и ее важно помнить.