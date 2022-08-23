23 серпня: кому сьогодні молитися, що не можна робити цього дня

Що можна робити, а що ні, кому молитися, і у кого іменини - читайте у матеріалі Styler.

За життя прославився Лаврентій багатьма талантами. Коли татари напали на Калугу, він перший попередив про це князя. На честь своєї подяки, князь калузький влаштував на його пам'ять чернечу обитель на місці подвигів святого.

Раніше вважалося, що Лаврентій захищає людей від пристріту та хвороб, а також здатний вилікувати від недуги очей. Цього дня йому неодмінно потрібно помолитися.

У давнину вважалося, що символ цього дня - вода. Дівчата з самого ранку ходили вмиватися до джерела, щоб продовжити здоров'я та молодість. Роса, яку збирали на світанку, мала цілющі властивості.

Народні прикмети 23 серпня

Якщо з'явилася вечірня зоря з червонуватим відтінком, а сонце, що заходить, також почервоніло — вночі буде гроза.

Коли влітку в прохолодну погоду чути грім, така погода буде довго.

Якщо бур'яни влітку ростуть особливо високі, зима буде сніговою.

Що сьогодні краще не робити

На Лаврентія не можна купатися в річках та будь-яких інших водоймах.

Не можна прибирати у будинку.

Варто утриматися від приготування їжі.

Не варто братися за спиці та голки.

Сьогодні іменини відзначають люди з іменами: Лаврентій, Лавр, Опанас, Роман, Опанас, Фелікс та В'ячеслав.