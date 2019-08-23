23 серпня: що категорично не можна робити сьогодні

У день мученика Лаврентія наші предки не купалися у водоймах
Яке сьогодні свято. 23 серпня - українці відзначають відразу два свята - День державного прапора і шанують пам'ять Лаврентія Римського – архідиякона римської християнської громади. Його стратили під час гонінь за імператора Валеріана. Святий народився у місті Оску в Тарраконській Іспанії, був учнем архідиякона Сикста. Лаврентій завжди вважався покровителем бідних людей. Також він зцілював від хвороб очей.
Мученик Лаврентій (Скріншот з YouTube)
Також святому можна було помолитися про зняття порчі.
Прикмети 23 серпня:
В цей день категорично не можна купатися у водоймах. Наші предки в цей день по воді визначали погоду:
Зазначимо, що День державного прапора України відзначається щорічно. Він присвячений одному з найважливіших символів країни - прапору. У 2004 році президент Леонід Кучма встановив святкування цього дня.
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Зазначимо, що першим задокументованим використанням жовтого та синього кольорів був герб Львівської землі. У Грюнвальдській битві 1410 року проти хрестоносців билися і підрозділи, сформовані на землях, що входять в сучасну Україну. До речі, раніше День прапора святкували тільки в Києві. Столиця України відзначала це свято 24 серпня. Саме в цей день у 1990 році синьо-жовтий прапор підняли над мерією.
Нагадаємо, що державний прапор України — офіційний державний символ України (разом з гербом та гімном), а також один з національних символів українців. Жовтий колір символізує пшеничні поля, а синій — чисте небо над ними.
Як ми раніше писали, Зеленський запропонував українцям у День прапора провести флешмоб.
До речі, у Києві на День Незалежності перекриють дороги і змінять рух транспорту.