23 серпня: що категорично не можна робити сьогодні

Яке сьогодні свято. 23 серпня - українці відзначають відразу два свята - День державного прапора і шанують пам'ять Лаврентія Римського – архідиякона римської християнської громади. Його стратили під час гонінь за імператора Валеріана. Святий народився у місті Оску в Тарраконській Іспанії, був учнем архідиякона Сикста. Лаврентій завжди вважався покровителем бідних людей. Також він зцілював від хвороб очей.

Мученик Лаврентій (Скріншот з YouTube)

Також святому можна було помолитися про зняття порчі.

Прикмети 23 серпня:

Якщо погода тепла і дощова, риболовля буде вдалою.

На воді немає хвиль – осінь буде теплою, а зима – м'якшою.

Хвилі на воді – до холодної осені і суворої зими.

На воді дрібні брижі – серпень і вересень будуть дощовими і вітряними.

Багато жолудів – наступний рік буде врожайним.

Птахи затихли – до дощу.

Іній зранку – зима буде ранньою і холодною.

Листя липи знизу почало жовтіти – до багатого врожаю озимих.

В цей день категорично не можна купатися у водоймах. Наші предки в цей день по воді визначали погоду:

якщо опівдні на Лаврентія вода в озері або річці спокійна, то осінь буде теплою і до зими хуртовин не буде;

якщо ж стоїть сильна спека або йде дощ, то осінь буде мокра й тривала.

Зазначимо, що День державного прапора України відзначається щорічно. Він присвячений одному з найважливіших символів країни - прапору. У 2004 році президент Леонід Кучма встановив святкування цього дня.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зазначимо, що першим задокументованим використанням жовтого та синього кольорів був герб Львівської землі. У Грюнвальдській битві 1410 року проти хрестоносців билися і підрозділи, сформовані на землях, що входять в сучасну Україну. До речі, раніше День прапора святкували тільки в Києві. Столиця України відзначала це свято 24 серпня. Саме в цей день у 1990 році синьо-жовтий прапор підняли над мерією.

Нагадаємо, що державний прапор України — офіційний державний символ України (разом з гербом та гімном), а також один з національних символів українців. Жовтий колір символізує пшеничні поля, а синій — чисте небо над ними.

Як ми раніше писали, Зеленський запропонував українцям у День прапора провести флешмоб.

До речі, у Києві на День Незалежності перекриють дороги і змінять рух транспорту.