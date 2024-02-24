Из оккупированной Луганской области эвакуировали двоих детей

С оккупированной территории Луганской области эвакуировали двух девочек. Их вывезли на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram.

Отмечается, что почти два года две девушки-подростки не могли увидеть маму из-за войны. Сегодня семья наконец-то встретились.

Сообщается, что в момент широкомасштабного вторжения дети жили с бабушкой и дедушкой в небольшом селе в Луганской области. Мама работала в городе. Село быстро оккупировали, так что вывезти дочерей сразу не удалось.

В 2022 году девочкам пришлось учиться в школе по российской программе. Позже оккупационные власти начали давить на бабушку и дедушку для оформления попечительства.

Вывезти родных сестер с временно оккупированной территории Луганской области помогли Минреинтеграции, Общественный союз "Украинская сеть по правам ребенка" и проект по поиску и возвращению детей "Путь домой".

Россия вывозит украинских детей

Отметим, что именно по депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что Украине удалось вернуть 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских.

В январе 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила важную резолюцию, касающуюся украинских детей. Она призывает признать депортацию украинских детей по России геноцидом украинского народа.

А ЕС в новом пакете санкций ввел ограничения против россиян и белорусов, причастных к депортации украинских детей.