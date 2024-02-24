Из оккупированной Луганской области эвакуировали двоих детей
С оккупированной территории Луганской области эвакуировали двух девочек. Их вывезли на подконтрольную Украине территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram.
Отмечается, что почти два года две девушки-подростки не могли увидеть маму из-за войны. Сегодня семья наконец-то встретились.
Сообщается, что в момент широкомасштабного вторжения дети жили с бабушкой и дедушкой в небольшом селе в Луганской области. Мама работала в городе. Село быстро оккупировали, так что вывезти дочерей сразу не удалось.
В 2022 году девочкам пришлось учиться в школе по российской программе. Позже оккупационные власти начали давить на бабушку и дедушку для оформления попечительства.
Вывезти родных сестер с временно оккупированной территории Луганской области помогли Минреинтеграции, Общественный союз "Украинская сеть по правам ребенка" и проект по поиску и возвращению детей "Путь домой".
Россия вывозит украинских детей
Отметим, что именно по депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что Украине удалось вернуть 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских.
В январе 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила важную резолюцию, касающуюся украинских детей. Она призывает признать депортацию украинских детей по России геноцидом украинского народа.
А ЕС в новом пакете санкций ввел ограничения против россиян и белорусов, причастных к депортации украинских детей.
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