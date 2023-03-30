Ужас на Закарпатье. Родители годами насиловали дочь и снимали все на видео

На фоне резонансной истории вокруг группового изнасилования подростками 14-летней девочки на Закарпатье - стало известно о другом шокирующем случае надругательства над детьми, что произошло в этой области. Речь идет о супругах, которые неоднократно насиловали свою дочь, снимая это на мобильник.

Об этом сообщил журналист и блогер Виталий Глагола в своем Telegram .

По его словам, пара - мама 12-летней девочки и отчим - была задержана и сейчас находится под арестом. Так, подозреваемые задержаны в порядке ст.208 УК Украины. По факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.152 (изнасилование).

"Шокирующие случаи имели место в селе Калины Тячевского района. О них стало известно от самой потерпевшей девочки, которая обратилась к стражам порядка накануне, 29 марта", - говорится в публикации.

Пострадавшая рассказала о том, что отчим неоднократно насиловал его начиная с июля 2021 года. Девочка решилась раскрыть это после того, как узнала о "резонансной истории с несправедливым решением суда в "Верхневоротском изнасиловании".

Кроме того стало известно, что мать несчастной заставляла ее вступать в половой контакт с нею и отчимом.

В доме супругов-педофилов правоохранители обнаружили доказательства того, что изнасилование своего же ребенка они снимали на камеру.

Обыск в доме супругов-насильников (фото: t.me/VGlagola)

Судебно-медицинский эксперт осмотрел пострадавшую и обнаружил множественные разрывы женской плевы.

Выяснилось, что ребенка начали насиловать ее с 7-летнего возраста.

В первый раз это произошло, когда девочка возвращалась вместе с отчимом домой от гостей - тогда педофил изнасиловал ее пальцами.

"Также известно о случае, когда тот же отчим находясь на заработках, выходил по видеосвязи к жене и заставлял поочередно "удовлетворять себя пальцами" ее и несовершеннолетнюю потерпевшую", - говорится в публикации.

Журналист добавил, что при согласовании задержания правоохранители "столкнулись с непонятной позицией прокурора", который выразил сомнения в подлинности файлов и причастности отчима и матери к совершению тяжкого преступления в отношении ребенка.

В настоящее время пострадавшая девочка находится на попечении социальных работников.