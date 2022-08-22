22 серпня: чим цей день особливий, що не можна сьогодні робити

Матвій народився у Віфлеємі. З дитинства він був учнем Симеона Богоприїмця. Після зустрічі Христа невідступно слідував за ним всюди.

Коли Іуда зрадив Ісуса і Вознесіння Господнього був обраний дванадцятим апостолом, і серед інших проповідував у багатьох містах. Неодноразово Господь відводив небезпеку від Матфія.

Після повернення в Юдею Святий був схоплений за наказом іудейського первосвященика Анана (який люто ненавидів все, що було пов'язано з християнством), засуджений до смертної кари.

У народі свято називали Змієсос за старим повір'ям, яке свідчить, що саме 22 серпня змії нападають на корів.

Було суворо заборонено ставити відро зі свіжим молоком на стіл або стілець. Худобу намагалися не випускати на пасовище, молоко доїли на самоті та відразу робили з нього оладки, щоб "не наврочили".

Головні прикмети цієї дати

Якщо вітер південний і вихровий - взимку багато снігу буде.

На Матвія літній дощ з осіннім зустрічається.

Про роботу в полі в цей день говорили:"На Матвія непогожого всяка праця марна".

Що не можна робити сьогодні

Не можна пити зілля з трав.

Не можна потирати руку об руку, інакше на деякий час позбудетеся прибутку.

Не можна дивитися на місяць, щоб не боліла голова.

Не варто робити дорогі покупки.

Не варто займатися заготовками на зиму.

Кого сьогодні привітати з іменинами

День ангела відзначають власники таких імен: Ян, Яків, Юліан, Самуїл, Петро, Матвій, Макар, Леонтій, Іван, Дмитро, Григорій, Антон, Олексій, Марія, Ірина, Аріна.