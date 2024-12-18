В 2025 году на рынке появятся смартфоны с рекордным временем работы: что известно

В июле появились слухи, что OnePlus и OPPO планируют выпустить смартфоны с аккумуляторами емкостью 7 000 мА/ч. Теперь к этому списку можно добавить еще одного китайского производителя, который представил своего конкурента.

На днях в Китае поступил в продажу смартфон Realme Neo 7. Среди характеристик устройства - аккумулятор емкостью 7 000 мА/ч, 6,78-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 9300 Plus, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти.

Тренд на большие аккумуляторы

Этот тренд, похоже, будет только набирать обороты в следующем году. Сайт 91mobiles.com обратил внимание на пост в Weibo от известного инсайдера DigitalChatStation, опубликованный в понедельник. В посте утверждается, что Redmi и OnePlus также разрабатывают смартфоны с аккумуляторами на 7 000 мА/ч.

Более того, инсайдер упомянул, что и другие производители стремятся достичь таких же характеристик для своих устройств 2025 года, хотя конкретных брендов названо не было.

Аккумулятор на 8 000 мА/ч?

Тот же инсайдер добавил интриги, заявив, что realme может пойти еще дальше и работает над смартфоном с аккумулятором емкостью 8 000 мА/ч - возможно, это будет realme GT8 Pro.

В комментариях DigitalChatStation уточнил, что аккумулятор на 8 000 мА/ч сейчас проходит проверку, но "возможно, не успеет появиться". Из этого можно сделать вывод, что разработки идут, но устройство с такой батареей могут не выпустить вовремя.

Оптимистичный прогноз на 2025 год

Можно с оптимизмом ожидать, что в 2025 году на рынке появятся несколько смартфонов среднего класса с большими аккумуляторами. Это отличная новость. Возможно, крупные производители наконец предложат устройства, которые смогут работать два или даже три дня без подзарядки, не жертвуя при этом дизайном и весом.