2024 - год Дракона. Когда он наступит и что нужно знать об этом могучем символе

Следующий год - это по китайскому календарю год Зеленого деревянного дракона. Начнется он не 1 января, а 10 февраля 2024 года, а завершится 28 января 2025 года. Дракон будет покровительствовать нам весь следующий год.

Что символизирует Дракон и каким станет 2024 год для всех нас, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Восточный гороскоп

В Восточном гороскопе пять стихий - вода, огонь, дерево, металл и земля. Каждая стихия имеет свои цвета. Полный цикл календаря составляет 60 лет, поэтому символы совпадают один раз в 60 лет. Главных символов - 12. По этому календарю 2024 год - год Зеленого деревянного дракона.

В странах Азии Дракон считается могущественной фигурой, которая приносит благополучие и удачу. Также он символизирует энергию и власть. Но при этом драконы деликатные и мягкие в поведении животные.

Придет к нам год Дракона только 10 февраля, а завершится он 28 января 2025 года.

Символы года

Цвета: Золотистый, серебристый, серовато-белый. Неудачные: синий, зеленый

Числа: 1, 6, 7 их содержащие (11, 16, 17 и так далее). Неудачные: 3 и 8

Цветы: львиный зев

Тип и девиз: Вождь, янь "я руковожу!"

Сильные качества: благородный, великодушный, новатор, требовательный, проницательный, дальновидный.

Слабости: нетерпимый, грубый, импульсивный

Благосклонен: к Крысе, Дракону, Обезьяне

Это экзотичный, своенравный знак, тяготеющий к мистике. Он связан с удачей, обретением власти, богатства и свободы. Восточный Дракон - единственное мифическое животное зодиака, которое не несет злого значения, а представляет гармонию Неба и Земли.

В жизни Дракон склонен к принятию скорых решений, импульсивен, часто вспыльчив. Любит рисковать, играть, его привлекает мир удовольствий и развлечений.

Непредсказуемость поступков делает его трудным в длительном партнерстве. К тому же Дракон любит критиковать окружающих, иногда чересчур навязчив в общении, резок в выражениях, слишком требователен к окружающим и к себе.

Любит быть в центре внимания, чтобы близкие полностью разделяли его интересы, не докучали повседневными мелочами.

Яркие актерские способности, как и одаренность в других сферах, помогают Дракону добиться известности и успеха на любом поприще. На него можно положиться в любом деле.

Зеленый деревянный Дракон

Дерево символизирует рост физический и духовный, поэтому удача и успех будут сопутствовать уверенным в себе людям, имеющим четкие и благородные цели.

Зеленый цвет - это общая энергетика года, которая говорит об обновлении, возрождении, начале новой жизни.

В чем встречать Новый год

Эксперты рекомендуют использовать в нарядах яркие оттенки и украшения - Дракон любит все блестящее и сверкающее. Вышитый дракон на одежде - будет очень кстати. Также уместными будут элементы с золотистыми, серебристыми, серо-белыми элементами - бусы, броши, браслеты, пайетки и стразы.