20-річна українська прикордонниця стала чемпіонкою світу з універсального бою

З 8 по 12 грудня 2021 року в Анталії (Туреччина) відбувся Чемпіонат світу з універсального бою. Серед дівчат Богдана Качура посіла перше місце у ваговій категорії до 52 кг та отримала звання "Майстер спорту України міжнародного класу" з універсального бою.

Богдана Качура (фото: dpsu.gov.ua)

Богдана Качура - жителька Тернополя. Дівчина неодноразово завойовувала призові місця в змаганнях з бою в Україні. В даний час вона проходить службу в Червоноградському районі Львівської області в прикордонному відділі "Нісмичі".

Українська прикордонниця стала чемпіонкою світу з універсального бою (фото: dpsu.gov.ua)

У 2018 році голова Федерації з універсального бою в Тернопільській області Дмитро Патиковський запропонував Богдані бути її тренером і почати спільні тренування.

Дівчина прийняла пропозицію і з тих пір в спортивній кар'єрі почалося стрімке зростання. Під час довгих і виснажливих тренувань Богдана познайомилася зі своїм колегою по спорту Сергієм, також прикордонником. Згодом пара створила щасливу сім'ю.

Українська прикордонниця стала чемпіонкою світу з універсального бою (фото: dpsu.gov.ua)

Незважаючи на свій досить юний вік, у дівчини великий багаж перемог. Вона розповідає, що поєднувати тренування і службу їй вдається не легко, але вона наполегливо працює і впевнено йде до своєї мети.

Зазначимо, що тренер Богдани - Дмитро Аркадійович, теж колишній прикордонник. Він також взяв участь у чемпіонаті та здобув перемогу у ваговій категорії до 80 кг. У командному заліку збірна України посіла перше місце.

Українці на змаганнях у Туреччині (фото: dpsu.gov.ua)