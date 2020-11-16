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20 років працювала в школі: подробиці ДТП в Києві, в якій таксист убив двох жінок

Київ, Понеділок 16 листопада 2020 18:11
20 років працювала в школі: подробиці ДТП в Києві, в якій таксист убив двох жінок
ДТП у Києві (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

В Києві сталася ДТП на Окружній, яка забрала життя працівниці школи і ще одної жінки

У п'ятницю, 13 листопада, у Києві на Великій Окружній сталася смертельна аварія. Таксист Uber вилетів на зупинку і збив людей, включаючи 60-річну Антоніну Тесленко, яка їхала на роботу в школу. Всього в аварії загинули 2 жінки, і ще двоє людей отримали травми і перебувають в лікарні.

Про смерть своєї дружини чоловік довідався, коли прибіг на місце аварії і побачив її сумку. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Антоніну поховали в Житомирській області в неділю, 15 листопада, де жили її батьки. Провести її в останню путь приїхали десятки людей з різних куточків країни. Жінка близько 20 років працювала в київській школі №288.

20 років працювала в школі: подробиці ДТП в Києві, в якій таксист убив двох жінок

Тесленко Антоніна (фото: Facebook Антоніни Тесленко)

В день смерті Антоніна Іванівна рано вранці їхала на роботу. В школі працює її чоловік, і вона повинна його змінити. Родичка розповіла, що чоловік чекав її і дзвонив на мобільний телефон, але вона не відповідала.

Після цього він попросив його замінити, а сам поїхав додому, але там її теж не виявилося. Він вийшов на вулицю, і почав питати людей на базарі, чи не бачили вони його дружину. Там вже хтось розповів про аварію.

Коли швидка допомога прибула на місце ДТП, то жінка ще була жива. Її повезли в лікарню, але вона померла в кареті скоро допомоги.

У Антоніни Іванівною дітей своїх не було, але зате було більше десятка хрещеників. А поганих людей в хресні мами не беруть. Вона піклувалася про всіх них, завжди передавала їм гостинці.

Нагадаємо, що 23-річний водій таксі, який влаштував смертельну ДТП, заснув за кермом, що і призвело до трагедії. Крім того, він любив ганяти по місту, і хвалився "майстерністю" водіння, показуючи, як ігнорує ПДР.

Раніше в Києві таксист вигнав пасажирку на дощ через її прохання надіти маску.

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