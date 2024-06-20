20 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя считать деньги
Сегодня, 20 июня, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Методия, епископа Патарского по новому церковному календарю. В народе этот день называется Перепелятником.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Методий был выдающимся христианским теологом и мучеником ранней Церкви. Известен своими проповедованиями и борьбой с ересями того времени.
Родился в IX веке в городе Патара, Ликия (ныне Турция). Получил отличное образование и рано проявил интерес к духовной жизни. Еще юношей поступил в монастырь, где изучал Священное Писание и богословие.
Благодаря мудрости и духовной глубине, Методия любили и уважали и избрали новым епископом Патарским. В этом статусе Методий продолжал работать по укреплению христианской веры. Проповедовал среди язычников и еретиков, защищая учение Церкви и подлинную истину. Особое внимание было уделял борьбе с гностицизмом и другими ложными учениями.
Методий подвергся преследованиям со стороны римской власти за свою непоколебимую веру и деятельность. Его арестовали и жестоко пытали, требуя отречься от веры. Поскольку Методий не подчинился, в конце концов его казнили и он умер мученической смертью за Христа.
Усекновение главы святого Методия Олимпийского (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 20 июня
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- ссориться или спорить
- завидовать и сплетничать
- убивать пауков
- признаваться в любви.
Также не рекомендуется отправляться в путь, если вы уверены, что там вас не ждут, поскольку такое путешествие окажется бесполезным. Также считается, что сегодня не стоит считать деньги, иначе вы скоро потеряете их на бессмысленные вещи.
В то же время суеверия рекомендуют найти время для примирения с близкими и друзьями. Считается, что это принесет счастье и согласие в вашу жизнь.
Народные приметы и традиции этого дня
- идет дождь - такая погода затянется на 40 дней
- муравьи прячутся в муравейнике - надвигается ливень
- много паутины - к солнечной, теплой погоде
- лягушки выползли на сушу - будет дождь.
В прежние времена этот день назывался Перепелятник. Традиционно ассоциируется с охотой на перепелов и приготовление из них разных блюд.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Теодор, Иван, Ян, Иннокентий, Федор.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день осведомленности о нистагме
- Всемирный день беженцев
- Всемирный день эффективности
- Всемирный день защиты слонов в зоопарках
- Всемирный день Wi-Fi.
Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.
Читайте также, когда отмечается праздник Петра и Павла по новому церковному календарю.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.