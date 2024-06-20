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20 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя считать деньги

Четверг 20 июня 2024 06:00
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20 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя считать деньги Церковный праздник 19 июня 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 20 июня, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Методия, епископа Патарского по новому церковному календарю. В народе этот день называется Перепелятником.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Методий был выдающимся христианским теологом и мучеником ранней Церкви. Известен своими проповедованиями и борьбой с ересями того времени.

Родился в IX веке в городе Патара, Ликия (ныне Турция). Получил отличное образование и рано проявил интерес к духовной жизни. Еще юношей поступил в монастырь, где изучал Священное Писание и богословие.

Благодаря мудрости и духовной глубине, Методия любили и уважали и избрали новым епископом Патарским. В этом статусе Методий продолжал работать по укреплению христианской веры. Проповедовал среди язычников и еретиков, защищая учение Церкви и подлинную истину. Особое внимание было уделял борьбе с гностицизмом и другими ложными учениями.

Методий подвергся преследованиям со стороны римской власти за свою непоколебимую веру и деятельность. Его арестовали и жестоко пытали, требуя отречься от веры. Поскольку Методий не подчинился, в конце концов его казнили и он умер мученической смертью за Христа.

20 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя считать деньги

Усекновение главы святого Методия Олимпийского (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 20 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • ссориться или спорить
  • завидовать и сплетничать
  • убивать пауков
  • признаваться в любви.

Также не рекомендуется отправляться в путь, если вы уверены, что там вас не ждут, поскольку такое путешествие окажется бесполезным. Также считается, что сегодня не стоит считать деньги, иначе вы скоро потеряете их на бессмысленные вещи.

В то же время суеверия рекомендуют найти время для примирения с близкими и друзьями. Считается, что это принесет счастье и согласие в вашу жизнь.

Народные приметы и традиции этого дня

  • идет дождь - такая погода затянется на 40 дней
  • муравьи прячутся в муравейнике - надвигается ливень
  • много паутины - к солнечной, теплой погоде
  • лягушки выползли на сушу - будет дождь.

В прежние времена этот день назывался Перепелятник. Традиционно ассоциируется с охотой на перепелов и приготовление из них разных блюд.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Теодор, Иван, Ян, Иннокентий, Федор.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день осведомленности о нистагме
  • Всемирный день беженцев
  • Всемирный день эффективности
  • Всемирный день защиты слонов в зоопарках
  • Всемирный день Wi-Fi.

Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.

Читайте также, когда отмечается праздник Петра и Павла по новому церковному календарю.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.

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