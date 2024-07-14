2 признака, что во время загорания солнце нанесло большой вред коже

Многие думают, что солнечный ожог - это лишь мелкая неприятность, которая не стоит особого внимания. Однако это ошибка, ведь помимо неприятных ощущений и боли, солнечный ожог может привести к серьезным проблемам с кожей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Иногда солнечный ожог может быть слишком сильным, чтобы лечить его дома, или может сопровождаться симптомами, требующими немедленной медицинской помощи.
Потребность в медицинской помощи из-за солнечных ожогов встречается редко, но большие волдыри на тела являются плохим признаком.
Дерматолог Дженнифер Танг рассказала, что солнечные ожоги бывают разной степени тяжести.
Самый распространенный - это лишь небольшое покраснение, которое может привести к шелушению кожи.
Когда поражена большая часть поверхности тела, вы больше не можете регулировать температуру тела и будете терять много воды.
В этот момент необходим поддерживающий уход, чтобы врачи могли помочь вам оставаться гидратированными и провести обработку раны, чтобы сохранить ожог чистым.
Но медицинская помощь при солнечных ожогах требуется редко. Обычно это просто краснота и шелушение, которые являются воспалительной реакцией организма на солнце, которое повреждает клетки кожи.
Следует немедленно обратиться к врачу, если солнечный ожог сопровождается тепловым ударом.
Дерматолог Кевин Бойд рассказал, что тепловой удар может быть причиной беспокойства и важной причиной обращения к врачу.
Тепловой удар характеризуется резким повышением температуры тела, потерей сознания, бредом, обезвоживанием и учащенным пульсом.
Лучшие средства защиты от солнечных ожогов включают солнцезащитные кремы, одежду с защитой от УФ-излучения и избегание солнечных лучей, когда они наиболее интенсивны, между 10 и 17 часов.
Нужно применять солнцезащитный крем по крайней мере каждые два часа и чаще, если вы плаваете или потеете.
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