ru ua
Чт, 04 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

В Луцьку жінка порізала себе й однорічне дитя, залишивши передсмертну записку

Новость на русском →
Луцьк, Четвер 04 листопада 2021 14:02
В Луцьку жінка порізала себе й однорічне дитя, залишивши передсмертну записку Колаж РБК-Україна: В Луцьку жінка порізала себе й однорічне дитя, залишивши передсмертну записку
Автор: Світлана Мащенко

В Луцьку жінка вирішила вкоротити собі віку, захопивши на той світ свою однорічну доньку. Вона залишила передсмертну записку, сказавши, що всіх любить. Зараз і жінка і дитина живі, проте малеча у важкому стані.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Трагедія з 33-річною жінкою і дитиною сталася в ніч проти 2 листопада у квартирі однієї з багатоповерхівок на проспекті Молоді.

Відомо, що їх знайшов чоловік, що прокинувся на шум. Спочатку - скривавлену дружину на кухні, а згодом і тяжко поранену доньку в кімнаті.

Попередньо повідомляється, що чоловік спав в другій кімнаті, де також була їхня старша, 9-річна донька. Прокинувся він через стогін, встав і побачив цю жахливу картину.

Тато дітей розповідає, що жінка останнім часом була в пригніченому стані. Вона залишила передсмертну записку, в якій вказала, що скоїла все сама, і не знає, що саме з нею відбувається. Вона попросила пробачити себе і додала, що всіх любить.

В якому стані мати і дитина

За словами директорки Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства та дитинства Ірини Горавської, дитина дуже важка. За її життя борються медики.

Стан жінки вдалося стабілізувати, хоча вона й завдала собі множинних ударів у груди. У дитини поранення тулубу і голови.

Сусіди добре відгукуються про родину, на обліку вони не стояли. Старша донька, припускають сусіди, очевидно, нині перебуває в родичів. Батько - поруч з постраждалою дитиною.

Нагадаємо, що у Луцьку нещодавно сталася ще одна трагічна подія - восьмирічна дівчинка померла, ймовірно, отруївшись каштанами. Згодом стали відомі дуже дивні подробиці з життя цієї родини.

Читайте РБК-Україна в Google News
самогубство преступления
LITE
День Казанської ікони Божої Матері: що суворо заборонено робити 4 листопада, важливі традиції
День Казанської ікони Божої Матері: що суворо заборонено робити 4 листопада, важливі традиції