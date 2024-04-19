ua en ru
Пт, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

19 апреля: что нужно сделать для богатства в семье, у кого День ангела

Пятница 19 апреля 2024 06:00
UA EN RU
19 апреля: что нужно сделать для богатства в семье, у кого День ангела Какой сегодня праздник (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

19 апреля по новому церковному календарю православные отмечают память преподобного Иоанна Печерника, известного также как Иоанн Ветхопечерник в народном календаре.

О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.

История этого дня

Этот день приходится на память преподобного Иоанна Печерника, жившего в VIII веке в Иудее.

Информации об этом святом сохранилось немного. В юности Иоанн решил покинуть светскую жизнь и присоединиться к Лавре преподобного Харитона. Эта лавра располагалась недалеко от Вифлеема, рядом с Мертвым морем, и известна как Старая (древняя) или Суккийская Лавра.

Там Иоанн поселился и посвятил свою жизнь служению Богу. Его освятили в сан пресвитера, и его прозвали Ветхопечерником. В монастыре Иоанн завершил свое земное путешествие, "совершив хорошо во всем".

К святому Иоанну часто обращаются за защитой от воров и скорым поиском украденных вещей.

По народным традициям этот день считается благоприятным для начала новых дел, в том числе финансовых, и удачным для путешествий. Говорят, что в день памяти святого следует обязательно помочь бездомным животным и людям. Считается, что любая подобная помощь привлечет дом благополучия, но отказ может повлечь за собой финансовые трудности.

Главные приметы дня

  • тепло в этот день - конец мая будет холодным, а если холодно – то теплым;
  • береза уже распустилась, а ольха только начала - лето будет жарким;
  • пасмурный и дождливый день выдался - июнь будет солнечный и сухой.

Что нельзя делать в этот день

Среди запретов на этот день входит избегать ссор, скандалов, брани, сквернословия, отказываться в помощи, особенно бездомным людям и животным.

Продолжается Великий пост, и постящимся запрещено употреблять скоромные продукты в течение поста, а в этот день принадлежит сухоядению.

Народные приметы советуют избегать мыслей о плохом, поскольку они обладают сильной энергетикой и могут материализоваться. Также лучше воздержаться от дачи взаймы денег и избегать разводов, поскольку, по поверью, это может привести к длительной женитьбе.

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Антон, Виктор, Георгий, Димитрий, Иоанн и Семен.

Кстати, недавно мы писали о том, когда в этом году празднуют Пасху.

Также читайте, сколько длится Великий пост и что нельзя делать в этот период.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине Праздник в Украине
NEWS
В России упал военный самолет Ту-22М3: бил ночью ракетами по Украине
В России упал военный самолет Ту-22М3: бил ночью ракетами по Украине