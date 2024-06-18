17-летняя украинка изобрела уникальный защитный материал для ВСУ: легкий и крепкий

Ученой и исследовательнице Анастасии Миницкой всего 17 лет. Она выпускница киевского технического лицея и уже занимается изобретениями - в одной из лабораторий КПИ. Вместе со своим наставником девушка уже может похвастаться достижением - она изобрела уникальный материал, который будет очень полезен военным.

Что известно о юной изобретательнице и каком уникальном материале ей удалось создать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сюжет ТСН.

Настя стала интересоваться точными науками еще в 9 классе. Следующим шагом стало обучение в Киевской малой академии наук, где девушка избрала секцию материаловедения. Когда враг вторгся в Украину, Настя задумалась над тем, что можно сделать, чтобы ее знания пригодились военным.

"Занималась плетением сеток, собирала помощь, а потом захотелось более масштабно помогать. Но потому, что я занималась наукой, какой лучший способ, чем сделать это через науку?" - рассказала исследовательница Анастасия Миницкая.

Девушка принялась за работу, потому что были десятки идей и возможных решений. Целый консилиум преподавателей КПИ во главе с научным руководителем Олегом Владимировичем. Ученые посовещались и решили разработать технологию создания сверхлегкого металлополимерного материала.

"Сейчас у военных актуальна тема именно защитных сооружений, которые можно было бы быстро собрать-разобрать, чтобы они были легкими и прочными одновременно, но как такого материала, его достаточно мало", - объясняет Настя.

За основу взяли избранный ячеистый алюминий, ранее уже разработанный в КПИ для военных целей, и дальше начали его совершенствовать.

"Когда этот материал нам показали, его тоже хотели разрабатывать как домфирующий элемент - он мог использоваться при взрывах и все остальное – он легкий и хорошая прочность", - пояснил заведующий учебно-научной лабораторией криогенной техники физико-математического факультета НТУ Киевский политехнический институт им. И. Сикорского" Олег Козленко.

Следующим этапом у изобретателей стал подбор наполнителей для улучшения свойств алюминия. А именно - сделать его еще более легким, пластичным, а главное - более крепким и надежным. Чтобы в случае удара, его было сложнее разрушить.

Для этого перебрали несколько материалов, материал пропитывали разными полимерами с помощью экструдера. Это что-то вроде гигантской мясорубки.

"Мы используем пористый образец алюминия, который до этого получали в лаборатории, вставляем в камеру экструдера и далее засыпаем полимер в виде гранул, проходит сквозь шнек, который как вращающаяся частица и создает давление, под которым полимер проходит в камеру, нагревается и под давлением проходит сквозь ячеистый образец. И он получает пропитку, мы получаем вот такой вот образец", - говорит исследовательница Анастасия Миницкая.

Почти целый год шли попытки, были и ошибки. И хоть не с первого раза, но исследователям все же удалось создать материал, который они хотели.

"Итак, когда разминируют разные территории, сталкиваются со взрывоопасными предметами и их взрывают, то этот материал может быть полезен, чтобы обеспечить дополнительную защиту людям, которые этим занимаются, то есть, если использовать поверх бронежилеты, то это сможет значительно уменьшить травмирование личного состава", - объясняет исследовательница студентка.

Как добавил Олег Козленко, ученые разработали такой материал, что его свойства гораздо лучше при меньшей массе.

"Для человека, чтобы сделать какую-то огневую точку очень быстро под огнем противника и чтобы масса была, допустим на 8 человек по 10 кг и чтобы это все было 80 кг и оно защищало от шаров, это было бы очень классно", - пояснил он. .

Родители Насти внимательно следили за тем, как девушка исследовала и создавала что-то новое. Они тоже ученые и сейчас очень гордятся талантливой дочерью.

"Мы понимаем, поскольку ученые, что не все то, что мы хотим, у нас сразу получается. Мы оценивали такую возможность. Но мы очень обрадовались, когда поняли, что это получается", - говорит исследовательница Наталья Миницкая.

Изобретение, в создании которого принимала участие Анастасия, уже подано на патент. Девушка мечтает попробовать его в полевых условиях. Если потребуется - то исследователи его потом доработают.