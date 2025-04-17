17 апреля - день "большого счастья" Юпитера. Что нужно сделать сегодня и кому улыбнется удача

Астрологический прогноз на 17 апреля обещает день Юпитера, но планета окажется в не очень удачном положении. Впрочем, есть шанс привлечь счастье и найти сюрпризы от Фортуны.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева озвучила главные советы и запреты на сегодня.

Прогноз астропогоды на 17 апреля

"Критический период. Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, дальних путешествий. Не заключайте брак, не оформляйте сделки, не занимайте деньги и не давайте в долг сами. Осторожно с новыми идеями и знакомствами", - предупредила Соловьева.

"Есть опасность не только попасть в чужую паутину, но и подчинить себе других людей. Энергетика Луны способствует процессу морального очищения души и мыслей. В этот период необходимо проанализировать свои мысли и поступки, избавиться от гордыни, лжи, гнева, зависти и иллюзорных фантазий. Вспомните, кто подсказывал вам негативные мысли, и прекратите контакты с этими людьми", - отметила она.

По словам астролога, в этот день бдительность поможет избежать неприятных ситуаций. Необходимо очистить себя и свое жилье.

"17 апреля - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️. Это - худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы. Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом", - рассказала астролог.

"Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, различных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. В этот период лучше не использовать в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета", - напомнила она.

Из-за общего фона суток Соловьева не советует начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному.

Также не следует забывать, что до 20 апреля Венера находится в ретрограде и теневом периоде. Поэтому стоит воздержаться от новых процедур (косметических и пластических), а еще не стоит регистрировать брак и обновлять имидж.