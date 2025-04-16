Меркурий приятно удивит 5 знаков Зодиака: астролог озвучила важный прогноз на 16 апреля

Астрологический прогноз на среду обещает смену фазы Меркурия, из-за чего представители некоторых знаков Зодиака почувствуют перемены. Кому-то повезет, но есть и те, кому стоит быть осторожными.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила прогноз на 16 апреля и сказала, каким знакам Зодиака повезет.

Прогноз астропогоды на 16 апреля

"Не поддавайтесь иллюзиям, эгоизму, унынию и негативным мыслям. Пассивный день, есть опасность подпасть под чужое влияние и начать кому-то подражать. Сохраняйте трезвость ума, объективно оценивайте себя и людей рядом. Действительность вокруг вас отразит вашу сущность. Все, что будет сказано о вас, правда", - рассказала Соловьева.

"Подумайте, как избавиться от указанных недостатков. Если услышите что-то приятное о себе - это также правда. День равновесия, гармонии, гостеприимства, щедрости, оптимизма. Благоприятное время для творчества. Избегайте сексуальных контактов. Подводите итоги, завершайте текущие дела, возвращайте долги", - добавила она.

16 апреля - среда, день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Поэтому астролог советует избегать лишних разговоров, сплетен и дезинформации, также следите за вещами, чтобы их не потерять.

"Лучше на этот день не планировать важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение необходимых платежей, выяснение отношений с соседями. Хорошее время для общения с братьями и сестрами. Для усиления энергетики Меркурия попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него", - напомнила Соловьева.

Кроме этого, 16 апреля Меркурий совершает ингрессию в знак Овна, покидая неблагоприятный для себя знак Рыб. Он будет находиться в первом знаке Зодиака до 10 мая. Это - нейтральное положение для самой быстрой планеты Солнечной системы.

Внимательными с действием этой планеты в период с 16 апреля по 10 мая надо быть:

Ракам

Весам

Козерогам.

Позитивное влияние в это время почувствуют представители таких знаков Зодиака:

Овны

Стрельцы

Львы

Близнецы

Водолеи.

"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с переговорами, заключением договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, командировками и путешествиями, сдачей экзаменов, проведением крупных платежей", - резюмировала