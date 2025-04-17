17 квітня - день "великого щастя" Юпітера. Що треба зробити сьогодні та кому посміхнеться успіх

Астрологічний прогноз на 17 квітня обіцяє день Юпітера, але планета опиниться в не дуже вдалому положенні. Втім, є шанс залучити щастя та знайти сюрпризи від Фортуни.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова озвучила головні поради та заборони на сьогодні.

Прогноз астропогоди на 17 квітня

"Критичний період. Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, далеких подорожей. Не укладайте шлюб, не оформлюйте угоди, не позичайте гроші та не давайте у борг самі. Обережно з новими ідеями та знайомствами", - попередила Соловйова.

"Є небезпека не лише потрапити до чужого павутиння, але й підпорядкувати собі інших людей. Енергетика Місяця сприяє процесу морального очищення душі та думок. У цей період необхідно проаналізувати свої думки та вчинки, позбавитися від гордині, брехні, гніву, заздрощів та ілюзорних фантазій. Пригадайте, хто підказував вам негативні думки, та припиніть контакти з цими людьми", - зазначила вона.

За словами астролога, цього дня пильність допоможе уникнути неприємних ситуацій. Необхідно очистити себе та своє житло.

"17 квітня - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи. Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом", - розповіла астролог.

"Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. У цей період краще не використовувати в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - нагадала вона.

Через загальний фон доби Соловйова не радить починати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного.

Також не слід забувати, що до 20 квітня Венера перебуває у ретрограді та тіньовому періоді. Тому варто утриматися від нових процедур (косметичних та пластичних), а ще не варто реєструвати шлюб та оновлювати імідж.