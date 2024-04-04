16 лет не могли найти причину боли: в Киеве спасли девушку с врожденным пороком

В каком состоянии была девушка

Родители 16-летней девочки обратились за помощью к специалистам Охматдета из-за постоянных жалоб дочери на боль в животе и тошноту. Ведь предварительный диагноз и антисекреторная терапия были неэффективны.

Беспокойные родители решили по собственной инициативе сделать ребенку компьютерную томографию по месту жительства, по результатам которой был заподозрен диагноз "дивертикул двенадцатиперстной кишки".

В Охматдете врачи назначили проведение ряда исследований: ЭГДС, ЭРПГ и МРХПГ, которые позволили сформулировать диагноз "врожденный порок развития: кистозное удвоение нисходящей части двенадцатиперстной кишки. Перфорация удвоения". Это редкий вариант врожденных пороков развития.

Ребенку было назначено хирургическое вмешательство.

Детали операции

Врачи выделили и удалили имбибированную и воспалительную ткань. Специалисты отделения эндоскопии подтвердили наличие кистозного удвоения в нисходящей части двенадцатиперстной кишки.

Патология нуждалась в сложном оперативном доступе и наилучшей визуализации для хирургов, которую достигли с помощью ретрактора.

Такая ретракторная система может быть подстроена под любой доступ во время оперативных вмешательств. Кроме того, она менее травматичная по сравнению с другими.

Операция прошла успешно и уже через две недели послеоперационного периода ребенка выписали домой.

В Киеве врачи спасли девушку с врожденным пороком ЖКТ (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)